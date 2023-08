“Encuentro injusto”: Lucas Crespo se defendió de acusaciones de agresión a perro Bigote

Sin duda la agresión al perro Bigote fue una de las preguntas más esperadas durante la entrevista que le realizaron a Lucas Crespo en el panel, tras su salida de Gran Hermano. Pero, su respuesta no dejó muy contento a los televidentes.

Esto, porque aseguró que nunca se trató de una agresión y argumentó que él fue el primero en jugar con la mascota del reality de CHV. Programa que fue renombrado por los cibernautas como TheLulosShow, en reclamos a las decisiones tomadas por la producción, animadores y panelistas.

“Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en el aeropuerto, que me tilden de maltratador de animales es más fuerte que la cresta”, dijo tras dar a conocer que fue encarado por una chilena, quien lo acusó de haber agredido a Bigote.

“¿En qué momento? ¿Cuándo en mi vida le hice algo a Bigote?”, se defendió, señalando que nunca consideró que hubiese sido una agresión cuando correteó a Bigote para que lo dejara dormir.

DÍGAN QUE LE APRETÓ EL HOCICO A BIGOTE HIJOS DEL PICOOO #TheLulosShow pic.twitter.com/MfzAceiGNV — Camila Huerta👸🏼 (@camilamhr) August 22, 2023

Lucas Crespo negó agresión a Bigote

Si bien, en las imágenes queda la impresión que Lucas le agarró el hocico por un para de segundos, según él solo le habría dado un manotazo para alejarlo.

“Estaba durmiendo con la cuestión puesta, no sé… me puede haber mordido y yo saqué la mano… no tengo idea qué carajo pasó. No me acuerdo” aseguró.

“Encuentro lamentable que se vea esa escena, independiente que hubieses sido por mí o no, se ve como que le pego o que (Bigote) se pasa a llevar y llora. Encuentro injusto que se me tilde de maltratador en la calle”.

Pero, lo que también molestó a los televidentes fue la férrea defensa que los panelistas realizaron, bajándole el perfil a la situación, considerando que no fue con mala intención ni con un ánimo de maltratar al cuatro patas.