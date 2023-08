Joche Bibbó aseguró que formato del reality show “Tierra Brava” de Canal 13 “será una copia de Mundos Opuestos”

El argentino José Luis “Joche” Bibbó, quien ganó notoriedad en Chile gracias a sus apariciones en exitosos realities de la televisión nacional, aseguró este jueves que el próximo espacio de telerrealidad que prepara Canal 13, el reality “Tierra Brava”, será “una copia de Mundos Opuestos”, programa que lo lanzó a la fama.

Actualmente alejado de la pantalla criolla, Bibbó ya había alabado esta semana el nuevo proyecto que prepara la señal propiedad del clan familiar Luksic, al declarar en lahora.cl que “Mundos Opuestos” era “el mejor en toda la historia de todos los realities. Es mejor incluso que ‘Gran Hermano’”.

El éxito del nuevo reality show de Canal 13

Y este jueves, también en lahora.cl, puso al próximo proyecto del 13 a la altura del programa donde participó con inusitado éxito.

“Tengo entendido que va a ser un formato muy parecido a ‘Mundos Opuestos’, más que ‘La Granja’ (otro de los realities emitidos en Canal 13). Quizás la infraestructura, pero no más que eso, yo creo que será una copia de ‘Mundos Opuestos’”, afirmó Joche, quien si bien reconoció no haber sido contactado aún por la producción del espacio, se mostró entusiasmado con la posibilidad de participar en “Tierra Brava”.

Joche Bibbó. Fuente: Instagram @joche_bibbo8.

“La verdad, es que no he hablado (...) pero si podemos llegar a un acuerdo, claro que sí (ingresaría)”, enfatizó el argentino, quien sólo en el caso de este proyecto televisivo cambiaría su postura de no volver a participar de realities.

Cabe destacar que a la fecha, varios han sido los nombres de famosas figuras que han circulado como potenciales postulantes al encierro de “Tierra Brava”. Entre ellos, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga; la animadora Eva Gómez, el exchico reality Junior Playboy, y el transformista Botota Fox.

