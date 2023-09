“La verdad, me rompe el alma”: Luciana Salazar y su desgarrador lamento por la muerte de Silvina Luna

Impactada por la muerte de la modelo y animadora de televisión argentina Silvina Luna, la mediática figura transandina Luciana Salazar aseguró este viernes sentir “mucha bronca e impotencia” por el deceso de quien fuera su amiga desde sus inicios en el espectáculo.

El deceso de Luna, a sus 43 años, llegó como consecuencia de una insuficiencia renal provocada, según aseguraron los medios de prensa argentinos, por una serie de cirugías plásticas que la modelo se realizó en 2011 con el médico Aníbal Lotocki y que la llevaron de urgencia, en junio de este año, hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El lamento de Luciana por muerte de Silvina Luna

Si bien en las últimas semanas había recibido el visto bueno del cuerpo médico del recinto hospitalario para recibir un trasplante de riñón, una bacteria y el contagio por covid-19 retrasaron el procedimiento, al punto que este jueves “su familia decidió desconectarla”, como indicó Jorge Rial en su programa “Argenzuela”.

La pronta partida de la modelo impactó el escenario televisivo transandino, y una de sus principales exponentes, Salazar, según reveló lun.com, no escondió su tristeza por el deceso de Silvina, una de las figuras con quien compartió sus inicios en la pantalla argentina.

“Siento mucha bronca e impotencia. A ella le habían dado la noticia de que ya podía hacerse el trasplante de riñón que necesitaba”, recordó Luciana en Todo Noticias.

“Antes de eso me mandó un mensaje que decía ‘qué ganas de que nos juntemos’. Aún en ese momento quería recordar las etapas que vivimos juntas”, reveló.