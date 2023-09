Bárbara Rebolledo le dio un inesperado palo a Tonka en entrevista a Pérez de Arce: “Acá nadie lo va a echar, nadie lo va a censurar”

Bárbara Rebolledo le dio anoche en el programa “Indultados” un inesperado palo a la figura de Canal 13, Tonka Tomicic, al recordar en su entrevista al abogado y columnista partidario del régimen militar, Hermógenes Pérez de Arce, el encontrón que ambos protagonizaron en el matinal “Bienvenidos”, cuando la animadora expulsó del estudio al exfuncionario de la dictadura de Augusto Pinochet.

Fue debido al formato de la entrevista programada con Pérez de Arce, vía videollamada, que la periodista decidió rememorar el impasse sufrido por el abogado con la figura de Canal 13.

Las dudas de Bárbara Rebolledo

“Primera vez que no tengo al entrevistado acá en el estudio, y me gustaría preguntarle: ¿Usted no sale de su casa?”, preguntó Rebolledo, quien luego de su consulta, se aventuró a especular con los motivos que habría tenido Pérez de Arce para no presentarse en el estudio del programa de Sin Filtros TV.

“No sé si estoy cometiendo una infidencia con producción. ¿Por seguridad o por lo que le pasó en televisión? Porque acá puede decir lo quiera, nadie lo va a echar, nadie lo va a censurar”, lanzó la periodista.

Las dudas de Rebolledo fueron rápidamente resueltas por el aludido, quien sin entrar en mayores detalles respecto del momento en que fue expulsado por Tomicic del fenecido matinal de Canal 13, tras asegurar que durante la dictadura militar no hubo violación a los Derechos Humanos, explicó el motivo para no presentarse en el estudio.

“La razón de que no concurra a eventos presenciales es porque soy no vacunado. Desde un principio estuve en desacuerdo con el sistema de vacunación y pensé que la manera de curarse es no tener exposición al contagio de Covid-19 y otras enfermedades”, expuso.

