“Se cerró ese paréntesis”: Willy Semler asegura que estreno de su película marca el final a falsa denuncia de abuso en su contra

El actor Willy Semler aseguró este jueves haberle puesto un punto final a la falsa denuncia de abuso realizada en su contra con el estreno en algunas salas de cine del país de la película “La anunciada muerte de Willy Semler”.

Fueron cerca de cinco meses en los que Semler, reconoce en conversación con hoyxhoy.cl, sufrió de una injusta pausa en sus labores profesionales debido a la acusación de violencia psicológica y sexual de la que fue víctima de parte una mujer que trabajó junto a él como escritora y gestora cultural.

El nuevo Willy Semler

El caso le significó al actor ser marginado de producciones televisivas y ser apuntado por la opinión pública, algo que en agosto de este año sufrió un cambio luego que los tribunales desestimaran las acusaciones en su contra.

“Siempre me he terapeado”, señala el actor, quien de este modo intentó lidiar estos últimos meses con las secuelas de la falsa denuncia. “Me hizo entender que toda esta situación de denuncia en mi contra fue un paréntesis en mi vida”, reflexionó en el medio nacional.

“De algún modo, haber estrenado esta película y estar a flote en la cuestión pública y que haya parado un poco el acoso de esta persona que me denunció, siento que con el estreno de la película se cerró ese paréntesis”, enfatizó Semler, quien protagoniza el nuevo filme nacional, ópera prima del director Benjamín Rojo, una producción que grabó en plena pandemia.

“Es una idea de Benjamín el director, y no sé de dónde la sacó realmente. Tuvimos siempre muchas conversaciones cinéfilas todo el tiempo. Pero cuando me llegó con la idea de hacer esta película en que cada actor se representara a sí mismo, no solamente yo, todo el elenco somos nosotros mismos, nunca la entendí muy bien; hasta que apareció el guión y ahí me pude ir haciendo una idea más completa. Pero todavía no lo llego a comprender del todo”, cuenta el actor, quien protagoniza este filme junto a Francisca Rojo, Valentina Acuña, Cuti Aste, Jaime McManus, Patrizio Gecele y Ale Farinelli.

Respecto de la complejidad de interpretarse a sí mismo, Semler asegura que fue todo un desafío resuelto gracias a la mirada del director.

“En realidad fue la solución interpretativa, porque todo el rato yo me preguntaba: ‘¿Cómo voy a actuar de yo si siempre he actuado de otro? ¿Entonces significa que no tengo que actuar?; y ¿cómo actuar sin actuar?’. En fin, todo un dilema muy laberíntico que me permitió descubrir finalmente, y con la ayuda de Benjamín, que la forma de actuar, era yo en circunstancias ajenas a mi realidad”, señaló.

“Las situaciones eran ficticias, entonces lo que tenía que actuar era como yo reaccionaría, estaría, sentiría, estando frente a situaciones del calibre que plantea en la película. Sobre todo en el dilema de ‘me voy a morir, ¿cómo dejo un legado?’. Ese era el factor principal del que me agarré para poder actuar”, finalizó.