“Me estoy dando cuenta”: Chama dio las primeras señales de su desconfianza a Luis Mateucci en Tierra Brava

Alexandra Méndez, más conocida como Chama en el reality “Tierra Brava”, dio anoche sus primeras señales de desconfianza a Luis Mateucci luego que el argentino se diera un beso con Guarén durante una actividad del programa de Canal 13.

La venezolana dejó en evidencia sus temores en una oculta conversación con Fabio, a quien le dio a entender que el ex de Daniela Aránguiz -que en las próximas semanas ingresará al reality- ha sido poco sincero en sus intenciones con ella.

El desahogo de Chama en Tierra Brava

“¿Luis le dio un beso a la Guarén?”, preguntó la Chama al español, quien sin dudarlo, le aseveró que Mateucci “sí, si le dio beso. Fue un piquito”.

Si bien Alexandra quiso bajarle la importancia al ósculo entre Luis y Guarén, asegurando que “hizo así (gesto de un beso hacia el lado), pero no le dio nada”, finalmente reconoció su inquietud por el nuevo interés que ha mostrado su inseparable compañero de encierro por la joven chilena.

“Cuando hace algo, él está pendiente que yo no me dé cuenta. Y en estos días, como que yo me alejé y lo traté así, equis. Yo no creo en él, pero me dice ‘tienes que confiar en mí’”, confesó la venezolana a Fabio, quien incluso trató de “zorro” a Mateucci.

“Yo te dije que (...) cuidado. O sea, tú, disfruta, pero no seas idiota. Yo aquí, no confío ni en mi sombra (...) aquí, tarde o temprano, se van ‘a dar todos por culo’. Y él es zorro, yo te lo dije”, señaló.

Para cerrar el diálogo, y mientras Luis dormía sin atender al pelambre, Chama se desahogó asegurando que si el argentino quería dejarla por otra, no se haría problemas en dejar su relación con él en la casona.

