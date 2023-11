Eva Gómez lanzó dura crítica a Chama por burlarse del cuerpo de Camila: “Es una falta de argumento e inteligencia supina”

Eva Gómez dejó el reality Tierra Brava para dedicarse ciento por ciento a los cuidados de su nonagenaria madre y sus hijos, sin embargo, este miércoles tuvo duros cuestionamientos a una de sus otroras compañeras de encierro en el reality de Canal 13, la venezolana Alexandra “Chama” Méndez, a quien criticó por la denigrante forma en que trató -y se burló- del cuerpo de Camila Arismendi.

La española no tuvo muchos problemas para indicar que el trato de Chama a Cami sólo demuestra la “falta de argumento e inteligencia” de la modelo caribeña.

Esto, luego de profundizar en pagina7.cl en el episodio del programa de telerrealidad donde la venezolana se mofó de Arismendi, durante una conversación que sostuvo con el argentino Luis Mateucci y que se viralizó en redes sociales.

La villana de Tierra Brava

“Hablar de los cuerpos ajenos, de las condiciones ajenas, de la edad de otro, es una falta de argumento e inteligencia supina, con eso no tengo mucho más que decir”, señaló Eva.

“Usarlo como argumento para criticar a alguien, además de vano, me parece súper poco cléver, así que habla de ella nomás”, insistió la sevillana, quien criticó a la Chama por no ir de frente con las mujeres de las que se burló en el reality.

“Ella nunca fue donde la Camila y le dijo ‘eres obesa’ o ‘tu cuerpo no me gusta’. A la Pame (Díaz) sí, le decía vieja, que era algo que me molestaba. Le decía ‘vieja’, ‘bruja’. Si el argumento de alguien es que yo soy vieja (...) porque además la edad es una referencia. Para mi mamá soy una niña, porque tiene 92. Y seguramente para alguien que tenga 40 años menos, yo soy una persona mayor”, reflexionó Gómez, quien aprovechó de repasar la actitud de Junior Playboy, otro que en sus palabras realizó comentarios “hirientes” a algunos de sus compañeros.

“Junior también le decía a Arturo (Longton) ‘viejo’, pero me parece irrisorio, mira el argumento (...) ojalá yo sea muy vieja, porque significa que voy a disfrutar mucho a mi nieto. Me parece, además de una falta de argumentos, algo muy hiriente”, finalizó.

