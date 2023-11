“Me llegó él a la mente”: Dani Castro y Longton tuvieron un emotivo recuerdo de sus mascotas fallecidas en actividad de Tierra Brava

Un emotivo recuerdo tuvieron anoche Daniela Castro y Arturo Longton durante una actividad realizada en el reality “Tierra Brava”, en la que ambos acabaron llorando al rememorar a sus fallecidas mascotas.

El sentimental momento lo vivieron ambos durante una sesión de reiki animal organizada por el programa de Canal 13, instancia en la que varios de los participantes -no estuvo Pamela Díaz porque no quiso estar cerca de Junior Playboy tras el duro cara a cara de la noche anterior- buscaron relajarse gracias al contacto y conexión con animales.

Las lágrimas de Dani en Tierra Brava

En ese contexto, y luego de mentalizarse en algún animal cercano, fue que la ganadora de Masterchef no contuvo sus lágrimas, al punto que Karla Constant -quien condujo la dinámica con una experta en reiki- debió salir al paso para preguntarle el motivo de su desconsolado llanto. Momento en el que la chef e influencer emocionó a sus compañeros con el recuerdo de uno de sus perros adoptados, que falleció al no poder vencer un cáncer.

“Adopté un perro con cáncer y a ese perrito cuando estaba mal, que le sacamos el tumor y le volvió el cáncer, le hicimos reiki animal, para que se mejorara”, inició Daniela, bastante conmovida al recordar el episodio.

Reconocida amante de los animales, Castro siguió con su relato, mientras a su lado, un quebrado Longton, trataba de ocultar sus lágrimas bajo sus gafas oscuras.

“Y ahora, cuando me dijiste que había que imaginarse un animal, no sé, me llegó él a la mente, y na’ poh, como el mensaje que me dio, que sentí que me daba, era como ‘ama o quiere a los demás como me quisiste a mí’. ¿Cachai? Pero claro, es como ‘qué brígido volver a conectar’, el poder conectar con él y con el reiki, que es algo que en mi caso, yo vi como a él le calmaba y podía dormir tranquilo después de una sesión de reiki”, puntualizó.

La pena de Longton

Tras el episodio, Karla se dio cuenta del silencio de Longton, a quien le preguntó si quería conectar con los animales usados en la sesión de reiki. “¿Pasa algo?”, le consultó, momento en que el chico reality se quebró al recordar a su mascota fallecida.

“Me estaba acordando del tema del perro, eso nomás (...) me han hecho reiki a distancia”, confesó Arturo, quien finalizó la actividad tirado en el suelo, recibiendo una sesión de reiki.

