Revelan la negativa de Cecilia Bolocco a que su hijo dispute herencia de Carlos Menem y la forma en que Máximo la convenció

Luego de revelarse este miércoles la decisión del juez nacional en lo Civil argentino, Carlos Goggi, respecto de los cuatro familiares que finalmente serán los beneficiarios de la millonaria herencia de Carlos Saúl Menem, entre ellos, su hijo menor concebido de su matrimonio con Cecilia Bolocco, Máximo, se conocieron detalles de los motivos que tuvo la exMiss Universo para negarse a pelear en tribunales la fortuna de su exmarido.

Fueron los programas de espectáculo “Sígueme”, de TV+; e “Intrusos del espectáculo”, en Argentina, los que abordaron el tema en una transmisión en dúplex, donde tanto las animadoras Florencia de la V y sus panelistas, como Julia Vial y su equipo en el espacio nacional, abordaron las gestiones que realizó el propio Máximo para convencer a su madre de participar en el juicio hereditario.

La negativa de Cecilia Bolocco

Según los panelistas de ambos programas, el rol que cumplió el hijo de Bolocco resultó crucial para que la figura mediática cambiara su postura inicial, de no relacionarse con el clan Menem argentino, debido a su mala relación con Zulema Menem, la hija del fallecido exmandatario.

“Efectivamente fue Máximo quien decidió pelear por su herencia después de una larga conversación familiar”, apuntaron en “Sígueme”, dejando en evidencia que la negativa de la exMiss Universo pasaba por “proteger” a su hijo de relacionarse con su familia paterna.

“Obviamente Cecilia Bolocco no estaba de acuerdo en que se involucre con la familia Menem en un tema que no le interesa porque no son buenos los recuerdos que tiene de su paso por Argentina y del trato que recibió Máximo cuando estuvo allá en varias oportunidades”, agregaron.

De todos modos, y luego de conocerse del acercamiento de la nieta de Carlos Menem, Antonella, una de las beneficiarias de la herencia del expresidente argentino, con el joven chileno, afirmaron que los trámites legales se reactivaron.

“Máximo siente que es lo que le corresponde como hijo legal de Carlos Menem, por lo tanto, se habría asociado, por decirlo de alguna manera, a Antonella Menem y pelear judicialmente por lo que le corresponde como hijo de Menem”, puntualizaron, al paso que aclararon que la fortuna acumulada por Carlos Menem no consideró -como se había especulado en Argentina- propiedades e inversiones en Chile.

“Nunca se confirmó que Carlos Menem hubiese comprado propiedades en Chile, porque además sus pasos por el país fueron muy esporádicos. Ella se fue a vivir con él cuando estuvo preso, luego vinieron por el embarazo de Cecilia, que fue complejo, tuvieron que hacer fertilización in vitro, fue todo un proceso médico que le demandó estar más tiempo acá, pero nunca vivió en Chile”, finalizaron.