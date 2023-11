Supuesto “palo” de Pailita para Skarleth y Jorge encendió las redes sociales: “Tiene el cora roto”

Esta tarde, las redes sociales se encendieron cuando Pailita, el reconocido artista urbano, publicó una historia en Instagram con una sugerente canción que, según los cibernautas, hacía referencia a la reciente relación de Skarleth con Jorge.

En el video, se puede ver al artista urbano rodeado de modelos en traje de baño junto a una piscina. En la publicación el cantante añadió una estrofa “despechada” de la canción “Travesuras Remix” de los reggaetoneros Nio García, Myke Towers, Ozuno, entre otros.

El verso que incluyó Pailita rezaba: “Si te vas con otro mami no soy rencoroso, me verás pasándote por el frente como con 8″. Este post generó teorías entre los usuarios de las redes, quienes no tardaron en comentar y especular sobre la conexión entre la letra y la relación de Skarleth y Jorge.

Curiosamente, la publicación de Pailita surgió apenas unas horas después de que Skarleth demostrara públicamente su amor y apoyo a Jorge, quien había sido recientemente eliminado de Gran Hermano. Antes de abandonar la casa, Aldoney compartió con JC Rodríguez sus planes de mudarse junto a la exjugadora, información que fue confirmada por Skar.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, con comentarios que sugerían que este episodio sería un “palo” para Skarlet. Comentarios como: “Es que Skar es insuperable”, “Merenguito siempre tan icónica e inolvidable”, “Tiene el cora roto”, abundaron en la plataforma X. Algunos incluso bromearon diciendo: “se viene un álbum dedicado a Skar 2.0″.