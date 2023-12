Jorge Aldoney valoró triunfo de Constanza Capelli en Gran Hermano: “Fue la más real”

Este domingo se vivió la esperada final de Gran Hermano Chile, en una ceremonia que contó con la presencia de los ex participantes, las familias y los seguidores del reality de CHV. Finalmente, con un 43,99 por ciento de los votos, Constanza Capelli se impuso a sus compañeras Jennifer Galvarini y Scarlette Gálvez, quedándose con el primer lugar y por supuesto con el premio de 35 millones de pesos.

El segundo lugar quedó para Eskarcita, quien obtuvo un 30,61 por ciento, mientras que Pincoya, quedó en el tercer puesto con un 25,40 por ciento. Publimetro conversó con Jorge Aldoney, conocido como el “Mister Chile” y uno de los cuatro fantásticos que se mantuvo más de 5 meses en el encierro, quien tuvo palabras tras el triungo de la bailarina.

Al respecto, Jorge señaló: “Me gustó mucho. Esperaba que ganara. Siempre voté por ella, al final”. En esa misma línea destacó que la jugadora se mostró de manera transparente, lo que finalmente le valió el primer lugar del reality. “Creo que es una mujer que mostró todos sus ángeles y demonios. Muy bien por ella, fue la más real dentro de las que quedaban”, sostuvo.

Skarleth, también ex jugadora del reality y ahora, pareja de Jorge, también tuvo palabras por el triunfo de su ex compañera: “Las tres merecían ganar, pero me encantó que ganara ella porque es una mujer empoderada, con valores hermosos y como dice Jorge, tiene ángeles y demonios. Ella siempre fue genuina, así que me encantó que ganara”, señaló la joven.

Cabe destacar que la relación de amistad entre Cony y Jorge tuvo altos y bajos, si bien en un comienzo se mostraron muy cercanos, ya que el jugador compartía con las integrantes de “La Resistencia”, con el paso de los meses fue tomando distancia y preferencia por el denominado team “guarenes”. Incluso durante este tiempo, el jugador nominó a Constanza en diversas ocasiones.

Sin embargo, en los últimos meses de encierro esta amistad, al parecer, se retomó y se pudo ver a Aldoney y Capelli compartir risas y buenos momentos. Incluso, la pareja compuesta por Skar y Jorge fueron invitados posteriormente a la fiesta de celebración de la ganadora de Gran Hermano Chile.