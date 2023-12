Seba Ramírez se mosqueó y reveló motivo por el que no estuvo en final de Gran Hermano: “Ya hice la pega”

Sebastián Ramírez fue uno de los inesperados ausentes en la final de “Gran Hermano”, programa de Chilevisión que consagró como ganadora a Constanza Capelli, y del que el chico reality fue uno de sus más polémicos protagonistas.

Desde esa vereda fue que Ramírez habló esta tarde en sus redes sociales, donde quiso aclarar algunas versiones que ofrecían las más diversas teorías respecto de su ausencia en la definición, y los problemas que tendría con la ganadora del programa. Eso, más los cuestionamientos a otros personajes que, en sus palabras, han hablado cosas que nada tienen que ver con su decisión.

El no de Seba Ramírez a final de “Gran Hermano”

“Chiquillos, yo no fui a la cuestión porque a mi no me gusta la tele, a mi me gusta si es que me pagan, cachai (sic). Entonces, si no me pagan, no voy. Es eso, me da lo mismo”, señaló Sebastián en una publicación que subió este martes a su cuenta de Instagram.

“Ya hice la pega, todos están con trabajo, me alegro mucho. Otra cosa también. Felicitar a la Cony. Mira, yo no me voy a dejar llevar si me pifian cincuenta personas, que van a ver a la Cony al estudio, cachai (sic). A mi no me llega nada de eso. Ustedes, los que me conocen, saben”, prosiguió Ramírez, quien fue tajante a la hora de indicarle a sus seguidores de la red social que a pesar de las “especulaciones”, no pone en duda el triunfo de Capelli.

“Hay miles de especulaciones respecto de porqué ganó la Cony, muchos ya las saben. Yo no voy a decir nada. La felicito a la flaca, me cae bien, siempre me cayó bien, pero si discutimos fueron por cosas, y es así la cosa, nomás. Es así el reality, es así el formato, van a haber roces y todo”, puntualizó Seba, quien sobre el final se descargó en contra del periodista Francisco Halzinki, autodenonimado “Experto en reality”, quien en algunos medios digitales analizó su comportamiento en “Gran Hermano” y los motivos de su ausencia en la final.

“Que paja, hue*** (...) siempre habla mierda de mi. Me tiene una mala hue***, el experto (...) ¿Cómo se llama? Él que se las cree que es experto en reality, y tan experto, que nunca ha entrado a un reality. Entonces, cómo se hace llamar experto en reality. Es experto en hue***. Que paja hue***”, reclamó en una parte de su video, donde incluso refutó los dichos de Halzinki, al asegurar que “gracias a Dios hay pega”, y “a mi me van a seguir llamando los realitys, sí o sí”.

“Paren de hablar de mi y hacerme la vida imposible. Tranquilos. Gracias a Dios hay pega y, compadre, a mi me van a seguir llamando los realitys sí o sí. Guste o no te guste. Me llamaron de ‘Tierra Brava’, y no voy a entrar porque las grabaciones van a terminar ahora. Para de hablar mierda de mi”, concluyó.

