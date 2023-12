“No es fácil entrar en este mercado”: Camila Stuardo llega a la TV mexicana gracias a su rol de influencer en Chile

Camila Stuardo cumplirá en las próximas semanas dos años radicada en México junto a sus hijas y su marido, tiempo en el que se ha consolidado como una influencer destacada de marcas chilenas y un rostro atractivo para la tevé mexicana.

Tanto así, que a fines de septiembre de este año, y luego de un frustrado intento en 2022 por llegar al programa “Qué chulada”, del canal Imagen Televisión, las puertas nuevamente se le abrieron para abrochar su primer contrato con esta estación televisiva y en el mismo proyecto al que no pudo arribar el año pasado.

De influencer a la TV mexicana

Buena parte de su rápido avance en la pantalla azteca lo consiguió gracias a su rol de influencer de redes sociales, que le ha permitido mantenerse vigente gracias a los miles de seguidores que suma en sus plataformas digitales.

“Bueno, en estos días estoy conduciendo en la televisión mexicana. Estoy en un programa que se llama ‘Qué chulada’, un programa que va de lunes a viernes en el canal en la televisión abierta mexicana”, cuenta a publimetro.cl Camila, orgullosa de este trascendental paso en su carrera.

“Estoy súper orgullosa porque no es fácil entrar en este mercado. Tengo muy buenas compañeras de trabajo. El programa se transmite en un canal que se llama Imagen Televisión (señal 3.1 acá en México). Son dos horas al aire de mucha risa, de información y muy relajado. Es un programa dominado por mujeres y eso me encanta, así que estoy súper súper contenta y me sigo preparando para todo lo que tengo en mente acá en México”, resume, no sin antes insistir en su satisfacción por el paso dado.

“Ya di el primer y gran salto, que es entrar, a la televisión mexicana. Estoy súper orgullosa y contenta”, puntualiza la animadora.

Camila Stuardo junto a los cantantes Sebastián Yatra y Francisca Valenzuela. Fuente: Cedida.

Esa vigencia en las redes sociales es la que hace pocos días le permitió participar del Festival Pandora, en Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras como los cantantes Sebastián Yatra y Francisca Valenzuela.

“Sebastián Yatra se presentó en el Festival Pandora y fue el único artista que salió de su camarín para sumarse a la fiesta con todos los invitados e influencers de la marca. Después, fue a la barra en la que estábamos pidiendo nuestros tragos y se apareció como si nada, muy relajado, como uno más. Fue todo muy buena onda. Obviamente, todo el mundo le pidió fotos. A él no lo veía desde el Festival de Viña de 2019, cuando fue parte del jurado y yo trabajé en el backstage internacional. Lo veía todos los días y fue súper buena onda; su mánager también es chileno, y me acuerdo que también fue muy buena onda y relajado”, relató a publimetro.cl.

¿Alguna anécdota con Yatra?

- Nos conocimos en el pasillo del backstage internacional del Festival de Viña. En ese minuto, estaba saliendo con la cantante argentina Tini (Stoessel). De hecho, grabaron el videoclip de “Cristina” en los cerros de Valparaíso. Un día, su mánager me pidió que leyera un texto mientras me grababa con una cámara. Yo pensé que se trataba de una mención promocional. Sin embargo, pocas semanas después se estrenó el video de “Cristina” y terminé saliendo en los primeros segundos del video.

