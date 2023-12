“No lo puedo manejar bien”: Mario Velasco se quebró otra vez en pantalla al recordar que su hija se fue a vivir a EEUU

Mario Velasco protagonizó anoche un nuevo momento de intensa emotividad al recordar en el programa “Zona de estrellas” los cerca de seis meses que lleva radicada en Estados Unidos su hija Julieta.

La menor, que se fue este año a Norteamérica junto a su madre, Carolina Mestrovic, ha sido un tema muy sensible para Velasco, quien en una entrevista dada la semana pasada a Daniel Fuenzalida en “Sin Dios ni Late”, reconoció llorar seguido al recordarla.

La pena de Mario Velasco

“Tengo días muy buenos y muy malos. Me encierro, lloro harto. Siempre me emociona ver las fotos con ella (...) nadie entiende bien lo que te está pasando, y me voy un poco para adentro con las cosas de mi vida”, dijo en la ocasión el animador, quien anoche nuevamente se quebró al inicio de su programa de farándula.

“Para mí es un tema muy sensible, no lo puedo manejar bien, me supera la emoción de contar o de exteriorizar cómo han sido estos meses para mí y cuánto te hace falta una persona (...) tengo mucho miedo a cuando se vuelva a ir”, señaló Mario, quien recibió el inmediato apoyo de sus compañeros de panel, entre ellos, Manu González y Adriana Barrientos, quienes le recalcaron lo relevante de las relaciones entre padres e hijos.

Con todo, el rostro de Zona Latina, aseguró que por lo menos estos días podrá disfrutar de su querida “Juli”, quien gracias a las vacaciones por fiestas de fin de año en Estados Unidos viajó a Chile.

“Viene hasta el 5 de enero, porque tiene vacaciones gringas. A ella le tocan sus vacaciones de verano en junio y julio, y ahora viene como en vacaciones americanas, que es este break que tienen hasta el 5 de enero. Sólo me queda disfrutarla mucho porque estas son cosas y procesos que, si bien estoy muy feliz de verla ahora, ya estoy como con angustia de que se vaya”, cerró.

