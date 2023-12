¿Indirectas para Marcianeke?: Ignacia Michelson describió todas las cualidades de su nuevo pololo

Una ola de indirectas lanzó Ignacia Michelson al hablar de su nuevo pololo, palabras que podrían ser consideradas como mensajes hacia su expareja, el cantante urbano Marcianeke.

Fue en conversación con el medio LUN, que la exintegrante de Gran Hermano, reconoció que ingresó “de novia” al reality y destacó las cualidades de su galán, las cuales no habría encontrado en sus antiguas relaciones.

[ La ex integrante de Tierra Brava agasajó a toda su familia en su casa y el argentino estaba “invitadísimo”. ]

“Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro, tiene las cosas claras”, destacó.

Además, reveló que su actual pololo tiene 30 años y ya realizaron un viaje juntos a Europa. Eso sí, aún no quiere hablar de compromisos, hasta ver el anillo.

“No me proyecto hasta que no vea el anillo. Si no hay anillo, no me puedo comprometer”, aclaró.

Michelson entró pololeando a Gran Hermano

Ignacia Michelson, confesó que tras su ruptura con el cantante urbano Marcianeke, su corazón no tardó en sanar ni encontrar un nuevo amor, revelando que se encuentra pololeando hace varios meses.

Según contó, quien conquistó su corazón es chileno, pero no es conocido. Por lo tanto, prefiere mantener en reserva su identidad.

“No es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente...Lo conozco hace mucho tiempo. Siempre le gusté y como yo siempre he estado de novia, cuando terminé, apareció”.

Según desclasificó, fue al regresar de su viaje a Ibiza que comenzaron la relación, hasta que entró a Gran Hermano.

“Entré de novia a Gran Hermano, pero no lo mostraron. Yo siempre estuve de novia, lo dije varias veces, pero obviamente esa parte no la mostraron. Yo aparecía como soltera dentro del encierro”.