Antonella Ríos le puso la lápida definitiva a posible regreso de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton: “Ya se acabó, no van a volver”

Antonella Ríos le puso anoche una lápida definitiva a los rumores faranduleros de un eventual reencuentro amoroso entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, al asegurar en el programa “Me Late” que la relación entre ambas figuras televisivas “ya que”, y que tanto la Fiera como el rostro de CHV “no van a volver”.

La confirmación de la actriz llegó luego que el animador del espacio televisivo de Zona Latina, Daniel Fuenzalida, asegurara que tras el término del vínculo contractual de Pamela con el reality “Tierra Brava”, tanto ella como Cretton se podrían reunir para ponerle un cierre a su relación o, según el conductor, retomarla.

La postura de Antonella Ríos

Una opinión que a juicio de la actriz y panelista del programa de espectáculos, no tendría demasiado asidero ya que lo de Cretton y Díaz “ya fue”.

“Jamás pensé que llegaría”: Daniel Fuenzalida inició su Navidad conmemorando a sus fallecidos padres en el cementerio

“No, eso ya fue. Se juntaron, sí, pero ellos no van a volver”, apuntó convencida Antonella, quien expuso sus concluyentes motivos para darle el cierre al romance entre la mediática pareja. “Te lo digo altiro. ¿Por qué? Porque uno huele, olfatea, uno sabe”, dijo.

“El que te jotea...”: Antonella Ríos respondió a los rumores de un supuesto interés amoroso en Pailita

“Yo creo que ya están bien, pero ya fue”, agregó Ríos, quien le puso un freno a la teoría de Fuenzalida, quien insistió en que “Pamela y Jean Philippe desean regresar” pese a la reticencia del medio y los familiares del periodista.

“No, perdón, no es el entorno que no quiera que vuelvan y ellos sí, porque a la Pamela no le van a decir lo que tiene que hacer. No lo sabemos, queda el manto de dudas”, cerró.

Antonella Ríos contó que perdió un trabajo tras confesar que estaba embarazada: “Agarra el lápiz, me lo saca de la mano...”

“En vez de guardar la foto, la subí...”: Antonella Ríos recordó vergonzoso y osado percance en sus redes sociales