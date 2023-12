“Es un hue… penca”: Fran Maira arremetió contra Lucas Crespo y confesó que nunca le gustó

Fran Maira se fue con todo en contra de Lucas Crespo en una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde no solo expuso deudas de otro participante, Sebastián Ramírez, sino que también lanzó fuertes críticas hacia el influencer, con quien tuvo un romance al interior del reality Gran Hermano.

La rubia, visiblemente molesta, declaró: “Lucas nunca me gustó, siempre fue parte de un plan”. Afirmó que, tras la conclusión del reality, no ha tenido la oportunidad de encontrarse con él personalmente para expresarle algunas verdades.

“En verdad no voy a hablar de él, me vale pi…, es un hue… que no me interesa, no me sirve en mi vida, es un hue… penca”, sostuvo.

“En verdad lo digo porque no estoy ni ahí, yo digo las cosas como son, y se lo hubiera dicho en su cara, pero como no fue ni a la premiación de Gran Hermano ni a la final, no le dio las hue… para nada”, agregó la influencer.

La ex participante del reality de CHV señaló que Crespo se alejó de ella sin proporcionar explicaciones: “Yo le quería mucho, no lo voy a negar, fue súper importante para mí en el reality, pero el hueón fue un saco hue… porque se alejó de mí porque sí”.

“Nunca me supo decir, nunca tuvo comunicación conmigo, no fue maduro”, afirmó la influencer.

Finalmente, la rubia manifestó su falta de interés en mantener algún tipo de relación con el aludido. “No le tengo mala, le deseo lo mejor, pero en realidad, no tiene mis mismos valores, mis mismos códigos”, concluyó Maira.