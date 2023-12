“Felicitaciones por tu genética”: El deslenguado mensaje de Fran Maira a Raimundo en redes sociales

En medio de una reciente transmisión en vivo que realizó en redes sociales, Fran Maira, la exconcursante de Gran Hermano, prometió a sus seguidores responder a las interrogantes de sus seguidores con franqueza, en medio de sus vacaciones en Brasil.

Entre las preguntas de los cibernautas, surgió el nombre de Raimundo Cerda, con quien Fran había tenido una relación bastante cercana antes de ingresar al reality. Cuando le consultaron sobre detalles íntimos, en específico sobre la anatomía del ingeniero agrónomo, la respuesta de Fran no se hizo esperar.

“Es mi amigo (...) felicitaciones por tu genética”, expresó Fran entre risas, dejando claro que no tenía intenciones de faltarle al respeto a nadie en su sesión en vivo.

Cabe recordar que ambos participantes tuvieron un affaire previo a su ingreso a la casa, pero Raimundo terminó involucrándose sentimentalmente con Alessia Traverso durante el transcurso del programa.

Fran en picada contra ex participantes de Gran Hermano

Cabe destacar que durante este live realizado por la rubia, emitió algunas otras polémicas declaraciones, que apuntaron a Seba Ramírez y a Lucas Crespo.

Acerca del ex de Camilísima, Maira acusó que este le debía un millón de pesos, a ella y otros cuatro ex participantes de Gran Hermano. “Nada solo voy a decir eso, el hue… me debe $1 millón de pesos y no lo quiere pagar, pero de qué sirve funarlo si esta más funado que la chu… En volá lo necesita más que yo, así que eso es todo lo que voy a decir”, fue parte de lo que declaró.

Sobre Lucas Crespo, la influencer dejó en evidencia su distanciamiento, señalando que era un hombre inmaduro y un “hue… penca”.

