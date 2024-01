“La noté con una dirección clara”: Jean Philippe Cretton y la entrevista a corazón abierto de Paula Pavic en “Podemos Hablar”

Este viernes, Paula Pavic será una de las invitadas al programa “Podemos Hablar”, donde buena parte de su íntima conversación con el conductor del estelar de CHV, Jean Philippe Cretton, estará centrada en su quiebre matrimonial con Marcelo Ríos.

Una mediática ruptura que le ha significado a Paula una serie de problemáticas exposiciones en delicados temas familiares, que van desde su nuevo rol de coaching espiritual hasta los innumerables dramas que ha tenido que enfrentar con Ríos en temas económicos.

La revelación de Paula Pavic

“Dejó de pagarme todas mis tarjetas en octubre. Y a los niños, que piden comida, les sale que no pueden pedir, porque está bloqueada la tarjeta (...) si yo, económicamente, pudiera hacerlo, me hubiera ido hace rato. Me hizo sentir que mis 16 años con él valían menos que su auto. ‘Desaparece de la ecuación y ahí está lo que te corresponde’”, serán parte de las reflexiones que Pavic ofrecerá en el programa que se emitirá este viernes en las pantallas de CHV.

Testigo presencial de estas impactantes revelaciones, Jean Philippe, reconoce que si bien fueron duras, se dieron con una Paula “muy ávida de vivir” y con muchas ganas “de retomar cosas que quizás tenía postergadas”.

En conversación con lun.com fue donde el animador del estelar afirmó que “como suele pasar en estos casos de separación, (la vi a Paula) muy ávida de vivir, de retomar cosas que quizás tenía postergadas. Más allá de si sea lo correcto o no, eso es subjetivo y depende de cada historia”, afirmó Cretton, quien sinceró que al momento de entrevistar a la exesposa de Ríos, la vio muy entera a pesar del duro trance que significa una separación.

“La noté con una dirección clara”, puntualizó.

