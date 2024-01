“Me parece que es una patudez”: Michael Roldán le prestó ropa a Felipe Avello tras acusación de Luis Pinto

Michael Roldán salió en defensa de Felipe Avello tras ser denunciado por Luis Pinto, quien acusó al comediante de mostrar contenido desnudo de él sin su consentimiento.

Cabe recordar que el testimonio salió a la luz hace solamente un par de días, en un documental publicado por la cuenta de Críticas QLS, en donde el hombre aseguró que el comediante “está donde está ahora haciendo stand up comedy, por mí”.

Esto causó que Felipe Avello saliera a pedir disculpas a través de sus redes sociales, en donde además, reveló que se contactó con Pinto para ayudarlo.

“Me ha costado más de 10 años ir mejorando, siento yo, mi humor; buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja (...) No estuve bien al no avisarle, así que reitero mis disculpas”, fueron las palabras del humorista.

Te podría interesar: Luis Pinto, el modelo con cáncer que provocó la funa a Avello: “Con todo lo que ha lucrado espero me dé una manito porque lo necesito”.

¿Qué dijo Michael Roldán?

En ese contexto, es donde Michel aprovechó sus minutos en pantalla en el programa “Sígueme” de TV+ para hablar sobre la situación, asegurando que empatiza con Luis Pinto debido a su complicado estado de salud, pero que hay que separar ambos temas.

“Me parece que es una patudez, y con todo el respeto del mundo, sentir que tus fracasos son de otra persona, y más decir que gracias a él Felipe Avello es lo que es hoy día, que le debe a él, me parece una patudez”, sostuvo.

“Yo tuve la suerte de trabajar con él (Felipe) cuando efectivamente el humor era más grave, pero él es súper trabajador, y ha mejorado y cambiado su humor. Muchos comediantes no lo han hecho, pero él sí ha decidido cambiar”, continuó el periodista.

Asimismo, Roldán recordó que Luis aseguró que Avello fue el culpable de que no tuviera un rol en la cinta “El limpia piscinas” de Sebastián Badilla, hecho que el propio director desmintió.

“En el mismo documental lo entrevistan, y él dice: ‘Mira, yo me acabo de enterar de que él iba a ser parte de mi película, porque siempre fue Felipe el que iba a ser parte, yo nunca lo llamé’”, rememoró las palabras del cineasta.

Para terminar, el expanelista de “Gran Hermano” expresó que le da la sensación de que “Luis Pinto quiere culpar de todo a Felipe Avello. (…) Uno tiene que asumir si quiere andar con la boca abierta por la vida y caer en las mentiras del resto”, sentenció.