Jorge Aldoney sinceró el romántico motivo que tuvo para regalarle una cachorra a Skarleth: “Ahora tuvimos la oportunidad”

Jorge Aldoney no sólo concretó uno de sus proyectos más deseados tras salir del encierro de “Gran Hermano”, al acordar irse a vivir junto a su polola del reality de CHV, Skarleth Labra, a un departamento de la comuna de La Reina, sino que le dio a la oriunda de Punta Arenas uno de los regalos más emotivos de sus cortos 18 años.

Una cachorra de raza golden retriever, de no más de 50 días de vida, que el exMister Chile rescató desde un hogar de canes para darle la mayor alegría a su querida Skarleth.

Yo también tengo una mascota, mi perrita Dominga, que también es rescatada — Jorge Aldoney

El sentido de la nueva mascota de los “Gran Hermano”

El gesto fue aplaudido por los seguidores de ambos exchicos reality en las redes sociales, donde miles de fanáticos del programa de telerrealidad se emocionaron hasta lás lágrimas tanto con el video que registró el momento, como con la publicacón de la joven en su cuenta de Instagram, donde aseguró que a su cachorra de nombre Diana no dejará de cuidarla, protegerla y entregarle todo su amor.

“Querida Dianita, te cuidaré, protegeré y entregaré todo mi amor. Hace mucho tiempo que soñaba con que llegarías, y eres tan hermosa y chiquitita. @jorgealdoney gracias por escucharme, ser atento, y por regalarme la pieza pequeña y juguetona que le faltaba a mi vida. Te amo”, escribió Skarleth en la red social.

¡Nuevo miembro de la familia!: Jorge Aldoney cumplió uno de los deseos de Skarleth Labra y le dio importante regalo

“Dentro del reality ella me contó cuando tuvieron que sacrificar a su perrito. Y yo, no siendo en esa época su pareja, no le podía regalar un cachorro”, reconoce Jorge en lun.com, medio donde la pareja confirmó el cambio de casa, y los motivos que tuvo Aldoney para sorprender a su pareja, quien hace un año y medio había sufrido el trance de perder a Apolo, su anterior perro, debido a un cáncer de piel.

“Ahora tuvimos la oportunidad de irnos todos juntos. Yo también tengo una mascota, mi perrita Dominga, que también es rescatada. Ya conoció a Diana y juegan como cachorros, es como su hermana chica”, explicó el deportista.

“Qué mejor regalo”: Jorge Aldoney reveló que dará importante paso en su relación con Skarleth Labra

“Fue el detalle más bonito que podría haber recibidio porque hace un año y medio tuvieron que practicarle una eutanasia a mi pitbull por cáncer a la piel. Él tenía cerca de 12 años. Era como mi hijo, sufrí mucho y tenía ganas de volver a tener uno”, complementa Skarleth, quien cuenta las horas para poder sacar a pasear a su nueva mascota.

“Diana es muy chiquita, como una ratoncita con pelo. Todavía no la puedo sacar a un parque. En 24 días más además la debo vacunar”, finalizó.

