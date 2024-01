“No le creo, no vale la pena”: Daniella Campos criticó a Roberto Cox por reconocer que Tinder le dio de comer

Un furioso descargo realizó ayer Daniella Campos en contra del periodista de Chilevisión, Roberto Cox, a quien criticó por afirmar en una entrevista con Pamela Díaz que “Tinder me dio de comer mucho tiempo”.

La panelista de “Sígueme” no aguantó que el rostro del canal privado, a su juicio, tratara con ese vocabulario a las mujeres en su conversación con la Fiera en el programa de Youtube “#SinEditar”, siendo que si bien reniega de la farándula “le encanta la fiesta, sale con todas las minas, y más encima las niega”.

Él reniega de la farándula, pero le encanta la fiesta, sale con todas las minas, más encima las niega — Daniella Campos

Las críticas de Daniella a Roberto Cox

“Ustedes son demasiado buenos. Yo creo que ese no es el vocabulario para una persona que conduce noticias. O sea, sorry, al menos le pido un poquito más de vocabulario, que ocupar esas palabras con las mujeres. A mí no me parece, por lo menos”, inició la exMiss Chile.

“Lo encuentro simpático, buena onda, pero de tímido no tiene nada. Ya sabemos su historial amoroso que lleva acá. No sabemos el de España (del que contó en el espacio de Pamela Díaz), no me interesa conocerlo tampoco, pero creo que su vocabulario no corresponde para una persona que trabaja en lo que él trabaja”, afirmó.

“Levántate CTM”: Roberto Cox le mostró a Pamela Díaz el nombre de su alarma a las 4.36 horas de la madrugada

Si bien sus compañeros de panel en el espacio de TV+ le indicaron que los dichos de Cox los hizo en “un espacio distendido”, Daniella insistió en sus cuestionamientos al periodista.

“Uno está en un espacio distendido con sus amigos, cuando está en un espacio al aire, personajes como él tienen que guardar cierto, para mí, cierto vocabulario cuando se refiere a las mujeres porque él es un referente. Ustedes son demasiado buena onda en ese sentido”, reclamó Campos.

Un hombre que se comporta así con las mujeres, para mí, es mi opinión, no le creo, no vale la pena, no me interesa — Daniella Campos

Daniella Campos. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sígueme", de TV+.

Roberto Cox es todo un galán: admitió que ha salido con algunas de sus seguidoras

“Yo voy, fuera del aire, y te cuento ‘me fue súper bien el fin de semana, fíjate’, aunque yo no sé si juzgaría, la verdad, de la forma coloquial ‘me comí a alguien’, porque no lo ocupo”, explicó la modelo, que incluso defenestró al rostro de CHV por criticar la farándula y no tener ningún problema en mantener romances con mujeres de ese medio.

La timidez de Roberto Cox

“¿Cómo va a ser tímido? Si tenía cosas con Sabrina Sosa. ¿Cómo va a ser tímido? Perdón, Fran Undurraga. ¿Cómo va a ser tímido? ¿De qué está hablando? El vende la pescá (sic), perdón”, agregó.

“Yo al punto que voy es que él no puede decir que es una persona tímida cuando sale con mujerazas como las que ya les nombré, no puede contradecirse que no le gusta la farándula, cuando tiene un universo de mujeres distintas y elige a las faranduleras”, prosiguió.

“Me llega una foto de ella posando...”: Roberto Cox reveló la particular imagen que recibió de una adulta mayor

“Algún día va a resultar”: Roberto Cox confiesa cómo sería su programa ideal en CHV

“Entonces, cuando después tú dices: ‘Él estaba en un espacio distendido con Pamela Díaz’, sí, pero estaba con una cámara prendida. Y es él, el conductor de noticias, entonces uno puede ser igual de divertido, pero puede tener más vocabulario que decir ‘que me dio harto de comer’. ¿Cachai?”, aclaró.

“Entonces, sorry, yo encuentro que él se contradice en lo que dice. Él reniega de la farándula, pero le encanta la fiesta, sale con todas las minas, más encima las niega. Recordemos que a Sabrina Sosa la negó públicamente, y el tipo tiene fotos con ella. Entonces, para mí, un hombre que se comporta así con las mujeres, para mí, es mi opinión, no le creo, no vale la pena, no me interesa. O sea, es verdad. ‘No me gusta la farándula’, y sale con puras faranduleras”, cerró.