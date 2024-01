“¿La cancelación será realmente la solución?”: productora que trae a Damas Gratis al Festival de Olmué respondió a alcalde Carter

Una inmediata respuesta a la petición que este martes hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien junto con valorar la decisión del directorio de TVN de cancelar la presentación del cantante mexicano Peso Pluma del Festival de Viña (que finalmente no se concretó hoy), solicitó al canal público bajar del show del Festival del Huaso de Olmué a Damas Gratis, tuvo este miércoles el jefe comunal de parte de la productora que gestiona la venida de la banda argentina al Patagual.

Tanto en redes sociales, como en una convocatoria de prensa, el alcalde floridano había llamado esta jornada a la autoridad pública a no hacer “uso de los recursos para la contratación de estos artistas”, ya que a su juicio, promueven la cultura del narcotráfico y la violencia.

Respuesta ante la petición de Rodolfo Carter

“Tenemos que asumir que estamos en una situación de emergencia, gravísima, y la verdad que naturalizar la violencia de todos estos grupos que hacen ostentación de la cultura de la muerte, sea del narco o de la violencia, no puede ser razonable”, dijo Carter.

“Chile también esta diciendo ahora que cambió, y está diciendo que no queremos más cultura narco, y que ella no se puede naturalizar por muy popular que sea. Lo que queremos es responsabilidad de la autoridad pública en el uso de los recursos para la contratación de estos artistas, porque en lo que sí estamos todos claros es que tenemos que derrotar la cultura de la muerte y no transmitirle a la gente más joven que es una broma, que es una chacota, que es normal que alguien se suba a un escenario con una guitarra con forma de ametralladora o que es normal llamar a resistir en las cárceles o hacer un llamado a que el narcotráfico es parte de nuestra vida. Los chilenos no queremos eso”, puntualizó.

Sus dichos, por cierto, no resultaron extraños para Toma Producciones, la agencia que gestiona la visita de Damas Gratis a Olmué, y que en conversación con latercera.com aseguró que tras la polémica instalada con Peso Pluma, es posible que se genere “una oleada de intentos de censura”.

“A partir de lo que sucede con Peso Pluma, claramente es una puerta entreabierta de la que se puede empezar a generar una oleada de intentos de censura, muchas veces sin entender de qué trata el contenido de cada artista”, aseguraron en la productora, ajenos a los intentos de Carter por influir en el directorio de TVN para sacarlos de la parrilla de Olmué.

“No nos preocupa mayormente, porque la trascendencia que ha logrado Damas Gratis como artista, no solo en Chile, sino en la música latinoamericana, lo hace ser un artista reconocible, muy respetado y muy adherido”, apuntaron.

“Si estamos aplicando el criterio de la libertad de expresión, tendrías que censurar, por ejemplo, un montón de series de televisión y películas que no solo retratan, sino que idealizan al mundo narco. Sin embargo, la mayoría de las personas consumen esas series y qué hacemos. ¿La cancelación será realmente la solución?”, finalizaron.

