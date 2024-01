Pamela Díaz explica porqué le escribió a Naya Fácil ante rumores de ingreso a Tierra Brava 2: “Me parece un personaje muy atractivo”

Pamela Díaz reveló este viernes que el comentario que le escribió en un Live a Naya Fácil, donde daba casi por hecho los rumores de un posible ingreso de la influencer a “Tierra Brava 2″, fueron debido a que consideraba que la joven le “parece un personaje muy atractivo” para el formato.

Conocedora del mundo de los programas de telerrealidad, gracias a su reciente incursión en la primera versión de “Tierra Brava” y su paso por “La Granja VIP” (2005), la Fiera no dudó es escribir un comentario en el Live de Naya, donde le aconsejó aprovechar “de disfrutar, porque te van encerrar”.

Muchos de mis seguidores me comentaron que la encontraban chula y ordinaria, que cómo me podía juntar con ese tipo de gente (...) y a mí eso me encanta — Pamela Díaz

La apuesta de Pamela Díaz

Precisamente de ello hablamos en publimetro.cl con la mediática, quien luego de participar por cuatro días de un extenuante desafío de entrenamiento espacial en San Pedro de Atacama (gracias a una actividad organizada por la marca de desodorantes Rexona), y guiado por la única astronauta análoga chilena (Tatiana López), reconoció el atractivo de ver en pantalla abierta a la influencer.

“Yo conocí a Naya antes de la pandemia, porque la entrevisté en mi programa #SinEditar y fue récord de sintonía”, recuerda Pamela, quien a pesar de la reticencia inicial de algunos de sus seguidores hacia la joven, aseguró que le encantó poder conocerla a través de una distendida conversación en su streaming de Youtube.

“Muchos de mis seguidores me comentaron que la encontraban chula y ordinaria, que cómo me podía juntar con ese tipo de gente (...) y a mí eso me encanta. En esa oportunidad tuvimos una conversación en la que lo pasamos increíble”, agregó la Fiera, convencida del potencial televisivo de Naya.

“Ahora que está rehabilitada de todas sus cosas. Me escribió para pedirme ayuda y yo quedé en ayudarla con algunos temas, porque me parece un personaje muy atractivo”, afirmó.

- Después del comentario que le hiciste a Naya en un Live. ¿Existe la opción de volver a encerrarte en un reality, pero con la influencer entre los participantes?

- Intentaría ir a un reality en el que no me conociera nadie. Para mí es muy fácil hacer un reality, porque es imposible que alguna de las minas sea mejor que yo.

