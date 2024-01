Álvaro Ballero respira aliviado tras pasar un gran susto familiar por desaparición de un ser querido: “Estaba muy asustada”

Tras varios días de incertidumbre y preocupación familiar, Álvaro Ballero entregó este martes noticias positivas a sus seguidores de redes sociales luego de dar con el paradero de su gata extraviada.

Fueron cientos de horas de temor en las que tanto el exchico reality como sus hijos y esposa sufrieron ante la posibilidad de una desgracia de su mascota, quien desapareció al llegar al nuevo hogar de Ballero.

Ahora a tenerla encerrada por al menos una semana y que conozca bien la casa nueva — Álvaro Ballero

Las alertas de Álvaro Ballero

Finalmente, y tras una intensa búsqueda en la que el otrora ganador de “Protagonistas de la fama” pegó carteles con el rostro de Gamora, dejó el arenero y comida de la gata en la entrada de su casa, e incluso calcetines de los integrantes de la familia para que los oliera el felino, Ballero logró encontrar a su mascota en la casa de uno de sus vecinos.

“¡Apareció Gamora! Estuvo todos estos días en la casa del vecino, al lado de nuestra casa, estaba muy asustada escondida detrás del sofá y ahora sigue un poco en shock”, escribió Álvaro en su cuenta de Instagram, donde además publicó la fotografía de su gata con un cartel que decía “¡Encontrada!”.

“Gracias a todos por sus mensajes, datos e información. Ahora a tenerla encerrada por al menos una semana y que conozca bien la casa nueva”, indicó el exchico reality.

“Fueron días de buscar y buscar por todos lados, llamadas que la habían visto, ahí partíamos a buscarla, pegar carteles de gata perdida al menos unos 700 metros alrededor, dejar arenero afuera, su comida afuera con cámara, hasta los calcetines que dijeron que teníamos que dejar en el jardín”, agregó.

“Como nuestro vecino estaba fuera de Santiago, yo la llamaba desde afuera de su reja, y sentía que un gato maullaba cada vez que yo mencionaba su nombre, pero como el vecino tiene dos gatos más no podía tener certeza que era ella, pero sí era ella, porque su gata no estuvo estos días en casa y el otro gato no maulla casi. Nuevamente gracias a todos por su preocupación”, finalizó.

La publicación de Álvaro Ballero confirmando el hallazgo de su gata. Fuente: Instagram @balleroa.

