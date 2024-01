“Muy triste darse cuenta”: Claudia Schmitd aseguró que Longton “lo peor que hizo es haber vuelto al reality”

Convencida que Arturo Longton cometió un gran error al ingresar de nuevo en “Tierra Brava”, Claudia Schmitd aseguró anoche en “Zona de estrellas” que el chico reality recién ahora, dos meses después de ver su pelea con Shirley Arica en el programa de Canal 13, pudo comprender que el rechazo de la peruana era para darle un espacio más saludable a la relación de ambos en el encierro.

Los últimos episodios del reality han mostrado como la relación entre Longton y Shirley se ha ido desmoronando, principalmente por las escenas de celos e inseguridades de la figura nacional, quien incluso se ha cuestionado entre lágrimas el hecho de haber acabado su relación de años con su anterior pareja, Dafne, por intentar obedecer a sus sentimientos por la joven peruana.

La otra crisis de Longton en Tierra Brava

“Creo que es muy triste darse cuenta, y yo creo que en la posición de Arturo, al verse hoy en día, él está en su casa, ve lo que vivió hace dos meses, que son las imágenes que estamos viendo actualmente, se debe dar cuenta de lo que Shirley le estaba tratando de explicar”, indicó la uruguaya, quien en el programa de farándula de Zona Latina aseveró que Arturo no entendió que su crisis de pareja debió haberla sanado fuera del reality y no dentro del programa buscando que la mediática peruana fuera “un clavo que saca otro clavo”.

“Él estaba tan mal emocionalmente, tan frágil, que todo lo tenía a flor de piel. Que esta chica (Shirley) necesitara su espacio era lo más normal, que él necesitara toda su contención y estar pegado como chicle, era lo más normal”, agregó, en un esfuerzo por interpretar y empatizar con la contradictoria postura de Longton en el encierro.

“Él estaba en un proceso que ni siquiera lo había empezado a vivir, de fragilidad completa. Lo peor que pudo haber hecho él, para su bienestar (mental), es haber vuelto al reality”, puntualizó.

“Porque efectivamente él estaba en una máquina de querer sacar un clavo con otro clavo. Y eso lo perjudicó a este nivel de lo que estamos viendo hoy (en el reality), que es el hecho que no pueda comprender que lo que Shirley le dice es completamente lógico. Y no así lo que él le está pidiendo a ella (estar sólo con él)”, aseveró.

“Él está con todos los sentimientos a flor de piel, queriendo que ella esté pegada a él, que no mire al otro chiquillo, Jhonatan (Mujica), que no haga nada con otra persona, y no es así la vida”, concluyó.

