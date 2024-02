“Ahí quedé estigmatizado”: Cristián García-Huidobro recordó duro episodio cuando lo rechazaron para ser protagonista de una teleserie

Cristián García-Huidobro reveló este sábado, en “Socios de la parrilla”, uno de los episodios que marcó su carrera actoral y que acabó por encasillarlo definitivamente “como actor de comedia”.

Reconocido protagonista en la década de los ochenta y noventa de espacios cómicos en “Sábados Gigantes”, “Los Eguiguren”, “De chincol a jote” o “El desjueves”, con icónicos personajes como Francisco Javier “Pompi” Eguiguren o Humbertito, el actor confesó haber sido marginado de un rol protagónico en “Semidiós”, una exitosa teleserie de Canal 13 que se emitió en 1988.

El revés de Cristián García-Huidobro

“Estaba Bastián Bodenhöfer y yo iba a hacer el papel de Roberto Vander”, recordó García-Huidobro, quien finalmente quedó fuera de la producción porque el exdirector del área dramática de la señal televisiva, Ricardo Miranda, prefirió a Vander.

“Dos días antes de empezar las lecturas, Ricardo Miranda me llama a la oficina y me dice: ‘Tú no lo vas a hacer, estás en ‘De chincol a jote’, estás en teatro, no paras, vas a llegar sin saberte el libreto’”, indicó el actor, quien si bien aseguró que “me hizo un favor en ese momento”, finalmente acabó con cualquier oportunidad de incursionar con roles dramáticos en futuras producciones del 13.

“Me hizo un favor en ese momento, pero ahí quedé un poco estigmatizado como actor de comedia”, sentenció Cristián, quien también recordó las dolorosas pérdidas familiares que debió enfrentar durante la pandemia.

“Para mí fue tremendamente difícil. Yo soy solitario y ermitaño, pero esto era mucho, verme encerrado era terrible. Además tuve dos fallecimientos, mi madre y mi hermano, que se juntaron en un período de dos meses. Mi hermano ya no estaba en su peak, se había retirado, se iba a ir no sé dónde porque había vendido su empresa, y le dio ELA. Fue fuerte la pandemia, inventar una obra y se cancelaba, se cancelaba”, finalizó.

