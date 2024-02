“Está todo más que bien”: destacan gesto “buena onda” de China Suárez con Benjamín Vicuña que confirma haber superado la separación

Después de tres años de su mediática separación, al parecer, la relación entre Eugenia “China” Suárez y el chileno Benjamín Vicuña dio un giro estos últimos días hacia la definitiva reconciliación.

Así lo informaron algunos medios dedicados a la farándula en Argentina, que destacaron este jueves lo que a su juicio fue un “guiño buena onda” de la actriz argentina con el padre de dos de sus tres hijos.

El gesto de Suárez con Benjamín Vicuña

Fue con motivo del sexto cumpleaños de Magnolia Vicuña, la hija mayor de la pareja (el menor es Amancio), que Suárez publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video donde mostró los regalos que le hizo a su hija. Unos muebles en color rosa, pintados y armados por la propia actriz, quien explicó a sus seguidores de la red social los motivos del gesto.

“Magnolia, mi hija del medio, cumplía seis años y decidí hacerle un regalo especial y grabarle un video para que valorara el tiempo y el esfuerzo, y entendiera que las cosas no caen del cielo. Decidimos ir a comprarle este tocador, porque le encanta maquillarse y peinarse, y el alhajero (...) también le hice un brownie como pude, porque no soy muy buena con las manualidades. Y hoy a la mañana sus hermanitos se levantaron temprano para darle la sorpresa. Rufi (Rufina Cabré, su hija mayor) me ayudó a acomodar todo”, contó la actriz, quien en dicha publicación dejó en evidencia que volvió a seguir a Vicuña en la red social.

“Terminando el día y sintiendo que todo esfuerzo por ellos siempre vale la pena. Tengo mucha suerte de tenerlos. Gracias a todos los que hicieron de su día, un día más feliz @riveiro_marcela @benjaminvicuna.ok @juanmacativa @caritonolte @trinidestra @nogueraluz_”, escribió.

Ese gesto, sumado a otras demostraciones de Suárez con su ex, como el saludo que le hizo con motivo del Día del Padre, fue celebrado por la prensa rosa argentina, como la del sitio ciudad.com.ar, que enfatizó en que “la actriz y cantante demostró que con Vicuña está todo más que bien al volver a seguirlo en Instagram, red social de la que lo había eliminado ni bien rompieron”.

“Incluso, en el último tiempo, la China le dedicó cariñosos mensajes a Benjamín en fechas puntuales, como el Día del Padre, pero no lo había sumado a su selecta lista de ‘seguidos’. ¿El contexto? La actriz le agradeció al actor chileno haber sido una de las tantas personas que hicieron que su hija Magnolia pase un cumpleaños muy especial. Lo arrobó en el posteo y lo empezó a seguir”, remarcaron.

Pese al gesto, en el sitio farandulero dejaron en evidencia que el chileno no ha seguido los pasos de su ex en la red social, ya que “hasta el momento” no la comenzado a seguir.

Algo que, aclararon, no sería señal de algún conflicto con la actriz, ya que “el actor tampoco sigue en su red social a Pampita (Ardohain), la mamá de sus hijos mayores: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio”.

