“Lo está viendo la ley”: Daniela Aránguiz asegura que Jorge Valdivia le quitó departamento de Viña del Mar

En un reciente episodio del estelar “Noche Cero”, el programa que marcó el inicio de Viña 2024, destacadas personalidades chilenas como Pamela Díaz, Daniela Aránguiz y Chiki Aguayo estuvieron presentes como panelistas. En medio de la conversación, Aránguiz dejó entrever algunas tensiones relacionadas con su exesposo Jorge Valdivia.

Todo partió cuando Pamela Díaz señaló que Daniela no había llegado a su programa en YouTube, Aránguiz se defendió explicando un infortunado día.

“Yo les voy a contar, lo que pasa (…) hoy día hubo un accidente en el túnel de Lo Prado, entonces yo me iba a venir a esta hora, pero no pude pasar y esperé a que todo estuviera más tranquilo”, partió explicando Aránguiz.

“Fui a buscar el vestido que me iba a poner, no me lo tenían listo porque había adelgazado (…) y me demoré, y después la persona del Airbnb no llegaba”, continuó, momento en que fue interrumpida por Pamela Díaz, quien exclamó: “Mentirosa si tení' tu departamento”.

La respuesta de Aránguiz sorprendió a todos, al señalar: “Me lo quitaron, Pame”. Al mismo tiempo Chiki Aguayo le señalaba: “No me digai’ que fue la del desayuno”. “La diputada (por Maite Orsini) me lo quitó”, aseguró Aránguiz, insinuando la participación de Jorge Valdivia en el asunto.

Sin embargo, momentos después, Aránguiz decidió bajarle el tono a la situación, destacando que las cuestiones relacionadas con la propiedad están siendo abordadas legalmente. “Son cosas que está viéndolo la ley. Tengo un pololo (Luis Mateucci) muy lindo que eligió un departamento precioso, resolvió el tema y trajo a los niños”, mencionó.

Cabe recordar que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia pusieron fin a su relación a mediados de 2022, y posteriormente, el exfutbolista inició una relación con la diputada Maite Orsini.