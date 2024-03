“A mí atácame cuando tú quieras, pero...”: Pamela Díaz se pronunció tras la polémica con Naya Fácil y Botota Fox

Hace un poco más de 24 horas se inició una polémica que tenía implicadas a Naya Fácil, Pamela Díaz y Botota Fox. Esto después de que la Embajadora de Viña manifestó su molestia al salir del programa de la Fiera, donde compartió con el transformista.

En el episodio se rieron del piscinazo de Naya, calificándolo como “horrendo”, y la incomodidad de Naya era notoria, especialmente con Botota Fox con quien ya había tenido un problema anteriormente.

A través de sus historias, la joven dijo “que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces”.

“Yo no tenía idea...”

Al inicio del capítulo de hoy de “Díaz de Viña”, Pamela Díaz ofreció su aclaración de los hechos. “Yo pensaba pasarlo muy bien y ellas igual, pero yo no tenía idea que ellas tenían muy mala onda, cosa que se dieron cuenta ayer”, contó.

“Botota, y me hago cargo también porque es mi amiga y no tengo por qué desconocerlo, hay cosas que me gustan de mis amigas y otras que no. Ayer estaba demasiado hiperventilada, no me dejaba hacer el programa, trataba de hacer menciones, tuvo un problema con la Naya, quien se sintió pasar a llevar”, continuó.

“Estuvo esa situación que yo no pude controlar mucho porque yo no soy mamá de ninguna y trato de hacer mi pega de la mejor manera posible”, agregó. Al momento de irse, Naya se despidió de buena manera y aseguró que todo estaba bien, pero después publicó la historia haciendo notar su malestar.

“Me informan mis compañeros que hizo una historia diciendo que lo pasó pésimo, que en este programa casi le hicimos una encerrona con la producción”, dijo Pamela Díaz.

La historia de Naya y Pamela

En el programa mostraron la historia de la nueva Embajadora de Viña, y Pamela comenzó a recordar la primera vez que conoció a la joven cuando le realizó una entrevista, y aseguró que le parecía interesante su personalidad por lo espontánea que es.

Pamela intentó meterla a televisión, y como primer acercamiento decidió hacerle una entrevista para “Sin Editar”, el cual tuvo dos grabaciones distintas, la primera fue bajada debido a que una marca que la auspiciaba no quería estar asociada a Naya Fácil, así que terminaron despidiendo a la Fiera debido a que no acató órdenes y no aceptó que la censuraran.

Posteriormente, Naya Fácil le pidió ayuda a Pamela Díaz para negociar el tema del reality, y se volvieron a juntar para darle orientación en el tema.

“A mi equipo nadie lo toca”

La Fiera se dirigió directamente a Naya Fácil y manifestó su molestia debido a que siente que arremetió en contra del equipo. “Yo encuentro cuando alguien ‘pasa a llevar’ al equipo, diciendo que aquí había una encerrona, que le queríamos hacer algo malo, jamás”, afirmó.

“Sí siento que Botota fue hiperventilada, mal educada en muchas cosas, conmigo también. Yo no puedo defender ni a la Botota ni a ti porque son dos personas bastante adultas, y sé Naya que tienes la personalidad perfecta, como lo veo en tus redes sociales, de decir qué no te gusta”, añadió.

“Le mandé un mensaje a Naya y a la Botota diciendo lo que yo opinaba. Naya nunca me contestó tiene toda la posibilidad de si quiere subir el audio, en ningún momento insulté a nadie, sólo di mi forma de pensar. Si te sentiste pasada a llevar, el problema es tuyo con la Botota, no mío (...) Arreglen el problema entre ustedes”, continuó la Fiera.

A modo de conclusión, Pamela dijo “Naya te quiero decir que sigo teniéndote el mismo respeto. A mí atácame cuando tú quieras, pero a mi equipo que es muy buena onda, no me lo toca nadie”, y reiteró su cariño a ambas.