Raquel Argandoña reconoce que arreglo floral que recibió en la clínica fue de Kel: “Estaba feliz, podrían haberme operado dos veces más”

Raquel Argandoña pondrá este viernes, en el programa “Podemos hablar”, un punto final al misterio respecto de la persona que le envió el arreglo floral que recibió durante su estadía en la clínica donde debió intervenirse de urgencia por una obstrucción intestinal que sufrió durante un viaje a México.

Será en el bar del estelar de Chilevisión donde la figura de TV+, según pudo averiguar publimetro.cl, sincerará a Julio César Rodríguez que su hija Kel Calderón fue la responsable del presente.

La esperanza de Raquel Argandoña

“Me avisaron que me había llegado un arreglo floral muy lindo, pero no me dejaron recibirlas, quedaron en la recepción (...) la gente ya supo de quien era (...) yo lo único que quería era tenerlas, quería que me dieran de alta para ir a verlas porque Félix (Ureta, su pareja) se las había llevado al departamento”, indicó la conductora del programa “Tal cual”.

Si bien no tuvo acceso al arreglo, Argandoña reconoció que “lo que sí me subieron a la habitación fue la tarjeta”.

“Y voy a ser muy honesta. Muchas veces cuando uno manda un arreglo floral te escriben en la florería lo que uno quiere poner en la tarjeta. Uno lo dicta y yo dije: ‘Será escrita por la persona que creo’, y me parecía que era ella, pero tenía mis dudas”, recordó, a esas alturas, bastante conmovida por el inesperado gesto de su hija, con quien hace cerca de cuatro años se mantiene distanciada luego del conflicto familiar en el que su otro hijo, Nano Calderón, fue detenido por agredir a su exmarido, el abogado Hernán Calderón.

“Cuando llegué a la casa saqué las tarjetas que me escribía (Kel) para comparar la letra. Comparé las letras y era la misma persona de la que yo pensaba, me dio doble alegría”, puntualizó.

El relato de la mediática fue interrumpido por el barman Jaime, quien le preguntó “¿por qué no decir su nombre, si todos sabemos quién es?”.

“No quiero. Quiero guardar esa posibilidad de acercamiento que a mí me encantaría, quiero ser muy cauta”, responderá Argandoña, quien reconocerá estar muy ansiosa de un posible reencuentro con su hija en el corto plazo.

“Estaba feliz, podrían haberme operado dos veces más. Son cuatro años sin nada, sin un WhatsApp, nada. Es fuerte. Muy fuerte. Lo único que deseo en este momento es poder restablecer la relación. Es la esperanza, el deseo de toda madre. Hay algo que me dice que tengo que esperar un poquito, pero que se va a lograr”, concluyó.

