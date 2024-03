Ricardo Cantin aseguró que Tonka Tomicic “veía venir” su salida de Canal 13 y que la animadora ya maneja “otros proyectos”

Ricardo Cantin aportó este miércoles mayores antecedentes respecto del futuro laboral de Tonka Tomicic luego de haberse desvinculado de Canal 13.

El periodista, uno de los amigos íntimos de la animadora, fue entrevistado en el programa “Que te lo digo” donde aparte de contar detalles del viaje que ambos realizaron por el sur del país, y descartar los rumores de un eventual romance de Tomicic con su personal trainer, aclaró que la modelo “veía venir” su despedida de la señal propiedad de Andrónico Luksic.

El futuro laboral de Tonka Tomicic

“Tonka lo veía venir. Fue ella quien tomó la decisión de no aceptar la oferta de Canal 13″, contó el comunicador, quien incluso aseveró que la mediática ya estaría trabajando en “otros proyectos”.

“Tengo entendido que tiene otros proyectos, donde ella puede estar mejor, más libre, haciendo cosas que le gustan, y no tanto rato congelada”, dijo Cantin.

“Yo no sé los detalles de esos proyectos porque le pedí que no me los contara para que resulten”, sentenció el periodista, quien de su viaje con la animadora aseguró haberla visto “contenta, feliz, tranquila, estupenda como siempre”.

“(En el viaje) lo pasamos súper bien, afianzamos nuestra amistad. Anduvimos por varios sectores de la región”, concluyó.

Cabe destacar que desde la confirmación de su salida de Canal 13, el nombre de la animadora ha sido vinculado a casi todas las demás señales televisivas del país (CHV, Mega y TVN), y según expertos en temas faranduleros como el columnista de lun.com Larry Moe o el periodista de “Zona de estrellas”, Manu González, el interés por la exesposa de Parived sería con la finalidad de tenerla como futura animadora del Festival de Viña del Mar.