“Soy la amante de...”: Raquel Argandoña recordó el encontrón que tuvo con la “otra mujer” de su expareja

La animadora de TV+, Raquel Argandoña, fue la gran estrella del primer capítulo de la nueva temporada del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En este episodio, ella habló dos temas sumamente sensibles como el distanciamiento con su hija y su cercana experiencia con la muerte a finales del año pasado.

No obstante, no todo fue pesadumbre y hubo momentos de liviandad, en donde ella recordó dos anécdotas de cuando descubrió con las manos en la masa a sus exparejas que le estaban siendo infiel. La primera de ellas es su ya icónica historia del pato a la naranja con cerveza que contó anteriormente en el programa “Tal Cual” y se hizo viral.

Su segunda anécdota era protagonizada por una expareja que tenía un compra y venta de autos, algunos en el set ya sabían de quién se trataba, pero la animadora no precisó. Raquel recordó que se estaba tomando fotos para el Día de los Enamorados para un trabajo, y un amigo le consultó qué hizo para San Valentín ya que había visto a su pareja con una promotora en un evento de autos.

Su amigo le mostró una foto de la joven que había sido fotografiada en una revista, y le dieron el dato que siempre manejaba un auto blanco, pero no tenía la solvencia económica para poseer un vehículo. Esto despertó las alarmas en Argandoña.

La venganza de Raquel

Cual detective privado, ella fue al local de compra y venta de autos que quedaba en Providencia, “llegó y veo a una niña rubia, minifalda de mezclilla, peto con la guata al aire y de tacón rojo de 15 cm (...) Yo voy y le digo ‘a ti te he visto, yo a ti te conozco’, me dice: ‘sí po, soy la amante de... tal por cual’, y me sacó la madre”, relató.

“Yo quedé helada, yo dije esta me agarra a combos”, añadió la animadora. El administrador llegó, y ella le dijo que necesitaba un auto, así que le pidió el auto blanco que manejaba la amante de su pareja. Ella tomó el auto y se fue del local cuando descubre qué estaba en el asiento del copiloto.

“Vi muchas bolsas de compra que había hecho recién, abro la guantera para ver si estaban los documentos y veo tres bolsitas azul de terciopelo de joyas, eso es lo que más me picó. Eran tres joyas, dos anillos y una pulsera”, contó.

Mientras manejaba por dicha comuna, ella vio a la mujer a quien siempre le compraba verduras cuando trabajaba en TVN. Raquel le debía plata así que saldó las cuentas, y le entregó todas las cosas que tenía la amante de su pareja en el auto, siendo completamente sincera con la mujer sobre la procedencia de los objetos.