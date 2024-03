¿Llega Tonka Tomicic a TV+?: José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña alzaron la voz ante los rumores

Uno de los rumores sobre la grúa televisiva que han golpeado al mundo de la farándula es la posible llegada de la animadora Tonka Tomicic a TV+ después de su salida de Canal 13 tras 14 años de trabajo. La comunicadora dejó la señal tras estar dos años alejada de las pantallas debido a la polémica del “Caso Relojes” que involucró a su expareja Parived.

Este rumor ha sido tratado en el programa de farándula “Zona de estrellas” en donde el periodista Hugo Valencia aseguró que la animadora estaría más motivada por tener un proyecto televisivo más que por el dinero, ya que ve poco probable que le puedan pagar más de los $8 millones de pesos que habría rechaza de Canal 13.

Posteriormente, el periodista del mismo programa, Manu González, afirmó que este miércoles y jueves estaría en reuniones para finalizar el presupuesto y la temática de sus nuevos espacios. “El primer proyecto que tendría en TV+, como su nueva casa televisiva, sería un misceláneo, una especie de magazine con diferentes contenidos, me dicen que no plenamente matinal”, partió.

“A priori lo animaría sola, en compañía obviamente de una serie de invitados y con una serie de temáticas. Sería un programa franjeado, pero parece ser que no es la única propuesta que tendría en ese canal”, agregó el periodista español.

“Porque junto con ese programa magazine, llegaría un programa info-comercial”, destacó el periodista. Asimismo, reveló que “con la llegada de Tonka con estos dos proyectos se habla de unos 6 millones de pesos base, y que todo sería miel de hojuelas y el proyecto estaría celebrándose entre sus compañeros, pero parece ser que no es tan así”, recalcó el panelista.

“A mí me dicen que habría rostros, compañeros de TV+, que no estarían en absoluto contentos con esta llegada. Parece ser que habría algunos rostros, que sobre todo a la hora de haber renovado sus contratos, se les dijo que más o menos los sueldos tendrían que ser iguales... O sea, no es contra ella directamente, porque lo que me cuentan es que como persona no tienen ningún problema con ella”, agregó.

La opinión vertida en “Tal Cual”

En el último capítulo de “Tal Cual”, el animador José Miguel Viñuela adoptó un tono semi serio para referirse a estos rumores. “Hemos sido testigos de diversa información que ha circulado en los medios de comunicación, de gente que podría llegar a este canal”, comenzó. “La Tonkita”, aclaró Pancha Merino.

El animador continuó con este relato y continuó “estoy con Raquel en un punto, ¿Nos bajan el perfil a nosotros para que no cobremos más? ¿Esa gente que va a llegar, va a cobrar más? ¿Qué le pasa a usted cuando está en su trabajo, usted tiene un sueldo y llega una persona ganando el doble que usted haciendo la misma pega? Expongo la conversación aquí”. Dijo antes de romperse a reír y quitar toda la seriedad de sus palabras.

“No se pongan envidiosos”, lanzó la actriz, mientras que Raquel Argandoña extrañada le respondió “pero tú estás loco, ¿De qué habla?”. Por esto, transparentaron si es que va a llegar Tomicic al canal, y la Quintrala dijo “si va a llegar, feliz que haga su programa. Yo creo que el programa de sexo que tenía la Tonka era bueno. Yo lo pondría demás después de ‘Tal Cual’. Le iría fantástico”.

Pancha Merino, quien ha sido una fiel defensora de Tonka durante todos estos años de escándalo, agregó que “además que todos queremos a la Tonkita y qué rico que le vaya bien. Si a ella le pagan un sueldo millonario, a nosotros también nos van a tener que pagar un sueldo millonario”.