¿La veremos en el reality o no?: Naya Fácil nuevamente pone en duda su participación en “¿Ganar o servir?”

La participación de Naya Fácil en el reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?” sigue siendo una interrogante, a pesar de que la joven ya firmó el contrato. Los problemas legales, el diagnóstico médico que ella misma publicó en sus historias y el arrepentimiento que ha manifestado Naya, despiertan las dudas de los “facilines” que no saben si sintonizarán o no el sucesor de “Tierra Brava”.

Anoche, uno de sus fieles seguidores le consultó sobre su ingreso, y la joven se sinceró. “Estoy ahí en conversaciones, no sé sinceramente. Estoy en otra etapa de mi vida, pucha bacán la oportunidad que se me presentó del reality. Valoro caleta al canal, pero chiquillos yo estoy en otra etapa, definitivamente la tele no es lo mío”, comenzó.

“Yo soy feliz acá, aparte me van a quitar mi celular, qué voy a estar ahí conviviendo con no sé cuántas personas, gritando todo el día. Yo quiero hablar con mis ‘facilines’, yo no me llevo con la gente famosa, no se me da. No estoy pal’ show tampoco, bueno más o menos, no es lo mío. Estoy en un vaivén, la decisión está en mis manos”, finalizó la joven.

Los consejos de sus “facilines”

Esta mañana, Naya Fácil siguió hablando sobre su inminente llegada al reality de Canal 13, que está ad portas de comenzar sus grabaciones. “Toda la gente que me pillo en la calle, me dice que no me meta. Todos me dicen: ‘no, Naya no te metas, para qué exponerte de esa manera. No lo necesitas’”, partió revelando.

Ella comentó que una profesora se acercó a ella en la calle, y le entregó un consejo con respecto a su encrucijada con “¿Ganar o servir?”. “A veces es bueno dar un pie atrás, para dar mil hacia adelante, piénsalo porque te puede ir mejor afuera que allá adentro”, le aconsejó la docente.

“¿Para qué vas a entrar para exponerte psicológicamente? ¿Por un par de lucas? Si a ti te ha ido bien afuera sin tele. No necesitas esos shows”, agregó la profesora que se acercó a Naya en la calle.

La joven aseguró que le hace caso a los consejos de sus “facilines”, y uno de esos fueron las palabras de transformistas, con quienes se topaba durante sus eventos discotequeros en bares gays. Las drag queens le aconsejaron que ahorrarara y no se gastara la plata en tonteras, y guardara para más adelante.