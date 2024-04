“Con toda la fuerza a cumplir tus metas”: Melina Noto le dedicó unas tiernas palabras a Pangal Andrade tras partir a “Ganar o Servir”

Los nuevos participantes del reality “Ganar o Servir” ya están en Perú a solamente días de comenzar las grabaciones del reality de Canal 13, entre ellos aparece el nombre de Pangal Andrade.

El ganador de “Año Cero” fue uno de los que tomó el avión rumbo al país vecino, por lo que se tuvo que despedir de su pareja, Melina Noto.

En este contexto, es donde la argentina compartió un tierno mensaje de despedida puesto que serán varias semanas las que estarán separados, puesto que Pangal es uno de los competidores más fuertes y una carta segura para llevar a la recta final del programa.

“Buen viaje mi amor. Con toda la fuerza a cumplir tus metas. Para mí, ya ganaste”, expresó la periodista mediante su cuenta de Instagram.

Asimismo, el adorable texto fue acompañado por una postal del deportista abrazado a su perro Bagual.

Historia de Melina Noto sobre Pangal Andrade | Instagram

Pangal y sus intenciones de ser papá

Cabe recordar que a principios de este año, el chico reality afirmó que tiene intenciones de convertirse en padre en un periodo a mediano/corto plazo.

“Sí, puede ser. No está en el baúl (la propuesta), no está cerrada con llave, puede ser algo porque no me gustaría ser papá tan viejo”, reveló de entrada el participante de “Ganar o Servir”.

Asimismo, explicó a Publimetro que no quiere esperar tanto puesto que “me gustaría ser un papá con suficiente energía como para enseñarles todo lo que sé y tener aventuras con mis hijos”, explicó Pangal.

Eso sí, destacamos que en varias ocasiones Andrade ha descartado sus intenciones de llegar al altar en este momento, aunque tampoco se cierra completamente a la idea.

“El amor está bien, quién sabe (respecto a un matrimonio). Cada vez que pasa el tiempo a uno le dan más ganas de tener hijos, familia. Pero todavía siento que soy un alma libre para viajar, pero enamorado”, expresó a nuestro medio.