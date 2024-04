“Es un tema muy duro para mucha gente”: Bastián Bodenhöfer y Fernando Kliche impactados por denuncia de abuso sexual contra Cristián Campos

Sin duda, la denuncia y querella de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo -hija de la conocida actriz de teleseries, Claudia di Girolamo- en contra de quien fue pareja de su madre y padre de sus hermanos, Cristián Campos, conmocionó al mundo de la actuación chilena, debido principalmente a que todos los involucrados son ampliamente conocidos.

En ese sentido, ambas familias publicaron una carta -cada una por separado- para apoyar a Raffaella di Girolamo y Cristián Campos respectivamente, apuntando unos a la búsqueda de justicia y el esclarecimiento de los hechos.

En tanto, el mundo del espectáculo sigue declarándose impactado por lo ocurrido, mientras que la justicia ya acogió la demanda y se comenzó una investigación de los hechos.

“Tengo mi opinión, pero...”

En ese contexto, durante la tarde de este lunes 1 de abril, Publimetro pudo conversar con los reconocidos actores de teleseries y teatro, Bastián Bodenhöfer y Fernando Kliche, quienes entregaron una escueta opinión sobre los difíciles días que han pasado tras el conocimiento de la querella contra Cristián Campos.

“Estoy a la espera así como todo el mundo, de cómo se va a desarrollar esto” — Bastián Bodenhöfer

“Tengo mi opinión, pero me la reservo. No te la voy a decir, es una noticia en desarrollo tremenda que nos atañe a todos, son todas personas conocidas y queridas. Así que, como te digo, no te voy a dar mi opinión, pero estoy a la espera así como todo el mundo, de cómo se va a desarrollar esto”, señaló Bodenhöfer, quien ha trabajado con Cristián Campos y con Claudia di Girolamo en varias oportunidades.

“Conozco la cosa interna y no quiero opinar, me parece que el tema es muy duro” — Fernando Kliche

Por su parte, Fernando Kliche se mostró afectado y apenado por la situación, apuntando que “la verdad es que me da mucha, mucha tristeza. Es un tema muy difícil. Yo conozco la cosa interna y no quiero opinar, me parece que el tema es muy duro para mucha gente porque hay muchos aspectos involucrados en eso. La verdad es que me es muy triste”.