“Secretos de Familia” la rompe en sintonía a un mes de su estreno: “Enganchó con el público porque es un thriller bien contado”

El pasado domingo 10 de marzo llegó a las pantallas de Canal 13 la teleserie “Secretos de familia, justicia para Sara”, protagonizada por Daniela Ramírez, Álvaro Rudolphy, Francisco Reyes y Mariana Loyola. Y a un mes de su estreno, la producción dramática centrada en la extraña muerte de una joven de clase alta de Pirque ha comenzado a sacar cuentas alegres, ya que se ha instalado como uno de los contenidos favoritos de ese horario.

Así, la teleserie que va de domingo a jueves en la franja horaria de medianoche, promedia hasta ahora en rating hogar 6,1 puntos versus 5,7 de Mega; 5,5 de Chilevisión; y 3,0 unidades de TVN en el mismo período de tiempo y horario.

“Es una teleserie que enganchó con el público”

Sobre estos resultados, Matías Ovalle, productor ejecutivo de la producción, señaló que “yo creo que es una teleserie que enganchó con el público porque es un thriller bien contado y hay una fórmula donde se invita al telespectador a participar, a descubrir quién es el asesino, y ese es un juego en el cual a toda la gente le gusta”.

En ese sentido, agregó que la teleserie “Secretos de familia”, “está llena de posibles culpables y cuesta identificar a quiénes son culpables o inocentes, lo que se suma a que es realista. Esta es una teleserie que muestra personajes tridimensionales, nadie es 100% malo o 100% bueno, como la vida en general, donde las personas nos movemos en los grises, en luces y sombras… y, además, se centra en una familia y todas las familias tienen secretos e intrigas, por lo que hay mucha identificación”.

“El público pasa a ser un detective más”

Por su parte, el elenco de la telenovela también reaccionó al éxito que ha tenido la apuesta dramática. De esa manera, Álvaro Rudolphy, protagonista e intérprete de “Martín Fernández”, comentó que “me parece coherente con la teleserie que hicimos, porque es una teleserie distinta, está hecha desde otro punto de vista y eso se hace atractivo para la gente. Creo que las actuaciones están buenas, la historia es interesante y es un thriller que está bien contado y desarrollado”.

Secretos de Familia La ficción ha tenido una buena recepción en el público.

Celine Reymond, quien da vida a “Fátima Manzur”, declaró que “me tomo muy bien la noticia del liderazgo en sintonía y el buen recibimiento de nuestro proyectos. Es una teleserie actual y me gusta mucho que a la gente le interese verla”, a la vez que Catalina Olcay, quien recientemente apareció en la historia como “Rebeca Marchant”, manifestó que “estoy súper contenta con las cifras de la teleserie, además, he recibido muy buenos comentarios de la gente que la ha visto, que le gustan los giros, que parece mucho una serie, entonces ha sido muy bonita la recepción del público”.

En tanto, Florencia Berner, quien encarna a la fallecida “Sara Valdés”, confesó que “es muy gratificante el cariño y el sentir que toda espera vale la pena. Y quizás puede ser porque hay un espectador constantemente activo, el cual es partícipe del relato al crear sus propias hipótesis de lo que pasó. Creo que el público pasa a ser un detective más, descifrando con pruebas de quién fue el asesino o la asesina de ‘Sara’ y debatiéndolo, por supuesto, con más personas que ven la teleserie. Mientras más avanzas, más pruebas tienes a favor o en contra de tu sospechoso o sospechosa, y se vuelve adictiva”.