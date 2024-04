“La competencia es lo mio y puedo llegar a la final”: Raimundo Cerda entrará en los próximos días a “Ganar o Servir”

Asegurando que “la competencia es lo mio y puedo llegar a la final”, el exparticipante de Gran Hermano, Raimundo Cerda, fue confirmado como un nuevo concursante del reality show de Canal 13, “Ganar o Servir”, por lo que estaría próximo a entrar a la competencia que se graba en Lima, Perú.

A sus 25 años, Raimundo decidió ingresar a un reality por segunda vez en su vida debido a que se siente muy querido por el público. “Nunca pensé que iba a estar en un reality, pero quedé con una buena experiencia. Me llamó la atención el nivel de cariño que tuve cuando salí del reality, he visto que me quieren ver en otro reality de nuevo”, aseguró quien generó varios comentarios tras su paso por Gran Hermano,

Esto, pese a que su paso por ese programa no estuvo exento de polémicas, la principal de ellas cuando tuvo que dar la cara en cámara tras una pública infidelidad a su entonces pareja, Alessia Traverso. “Me tocó crecer por las cosas que me pasaron, pero quedé feliz con el proceso y al final somos lo que vamos viviendo, con errores y aciertos. Ahora viendo lo que me pasó con distancia pienso que esa no era la manera de terminar una relación. No debió pasar así, pero ya está”, señaló Raimundo Cerda, haciendo además un mea culpa por la exposición pública a la que se sometió.

Raimundo Cerda está entusiasmado con la competencia

En tanto, sobre esta nueva experiencia de telerrealidad en “Ganar o Servir”, Raimundo Cerda indicó que está muy entusiasmado. “El reality en el que estuve antes fue súper fuerte en términos de convivencia, había días en que no hacía nada. Aquí va a haber actividades, interacción, es una experiencia diferente y nueva, y quiero vivirla. También me motiva que siempre he sido muy deportista, y como es un reality de competencia, siento que tengo la posibilidad de poder llegar a la final y ganarlo eventualmente, tengo una gran ventaja. La competencia es lo mío y puedo llegar a la final”, aseguró.

Raimundo Cerda (Canal 13)

En cuanto a su vida sentimental, Raimundo dice que está soltero y disponible. Pero en “Ganar o Servir” se reencontrará con Fran Maira, con quien tuvo una tentativa de romance antes de ser compañeros del reality anterior. “Encuentro increíble estar con ella. Nunca tuvimos una relación formal, fue hace mucho tiempo, y sé que lo nuestro se prestó para malentendidos, pero somos muy buenos amigos y sin duda vamos a tener una relación excelente adentro”, dijo.

Además, confesó que entra soltero y disponible. “Si encuentro a alguien que me llame la atención, que sea de mi gusto, no tengo problemas en tener una relación. Todo depende de tener una buena conexión”, indicó, añadiendo que lo único que quiere es, además de ganar, pasarlo bien en el encierro.

“Me gusta que se esté dando otra oportunidad televisiva, lo veo como algo entretenido en este minuto de mi vida. Voy a disfrutarlo, voy a vivir esta nueva experiencia, voy a ver ahí el día a día lo que va pasando y disfrutar nomás, disfrutar que la vida es corta, así que estoy aquí listo para todo lo que venga”, puntualizó.