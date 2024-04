“Si me quejo es porque pienso que voy a perder mi dedo”: Oriana Marzoli se lanza contra sus compañeros de “Ganar o Servir” tras poner en duda su accidente

Oriana Marzoli se ha convertido en una de las protagonistas de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española ha tenido varios conflictos durante los primeros capítulos, incluido uno con la Botota Fox.

Todo habría comenzado durante la primera competencia por equipos del reality de Canal 13, en donde la modelo tuvo un accidente a solamente segundos de comenzar la prueba y tuvo que ser asistida por un equipo médico.

“El guante me quedaba grande y como se adhiere muy bien al material, cuando estaba dándole la vuelta, el sobrante se enredó y me empezó a girar completamente el brazo. No podía liberarlo, por mucho que lo intentara, porque había dado tantas vueltas que se formó un nudo ¿entiendes?”, intentó explicar.

“Yo sentía que se me había roto el dedo y tengo que escuchar a esta gente que me parece que es desagradable y no solamente mal competidor, sino mala gente”, expresó sobre sus compañeros, haciendo una clara alusión al transformista, quien aseguró que el accidente de Oriana fue un show para que su equipo obtuviera ventaja y pudiera ganar unos segundos a su favor.

La molestia de Oriana

En esa línea, la española argumentó que: “He ganado un puto reality sin favoritismos, sin ayudas, toda mi vida he competido bien, nunca me he quejado, o sea, es la primera vez. Y si me quejo es porque pienso que voy a perder mi dedo y no lo voy a perder para hacer feliz a esta señora, o a este señor”.

“O sea que mala gente, y el karma actúa, por lo tanto ganamos”, cerró Oriana en la entrevista con la producción de Canal 13 tras el incidente.

Cabe recordar que luego de la lesión, Marzoli quiso seguir en competencia junto a sus compañeros, actitud que fue destacada por los televidentes.