“Esa inconsecuencia...”: Ernesto Belloni se desahogó tras comparar el humor “irreverente” de “El Antídoto” con el de “MCC”

El programa de humor de Mega encabezado por Fabrizio Copano, “El Antídoto”, ha recibido diversas críticas y se ha ganado un par de detractores que han salido a hablar en contra del espacio como el comediante Claudio Reyes, la actriz Ingrid Parra y el cantautor Pablo Herrera, quien incluso se querelló en contra del programa.

Anteriormente, Ernesto Belloni, quien comentó durante su participación en Tal Cual de TV+, que no le gusta el programa. “A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa”, partió.

“Es un programa que está muy cuestionado, y yo no quiero verme involucrado en problemas, en que soy zurdo o facho . Se encasillaron en un humor ‘ñuñoino’, que le dicen, que la gente adulta de 30 o 35 años quizás no agarra mucho”, agregó.

“Solo quiero que les vaya bien, por el equipo, por la Ina, por Copano y los humoristas, etc”, sentenció.

“El Antídoto” vs “MCC”

El hombre detrás personaje de “Che Copete” volvió a visitar el set de “Tal Cual”, y con esto nuevamente volvió a irse en contra del espacio que incluye a sus excolegas Kurt Carrera y María José Quiroz. Esto partió después de que escuchó que la gente está pidiendo mucho el regreso de “Morandé con compañía” a la televisión.

José Miguel Viñuela señaló que viendo a los personajes que están en “El Antídoto” como “Melón y Melame” y “Popín” que le daba la sensación de volver a esos viernes del “MCC”.

Belloni apuntó a una inconsecuencia en el discurso en contra de “Morandé”, porque ve atisbos de ese sentido del humor en el programa de Copano. “Yo tengo hartos amigos en la gerencia del Mega, pero esa inconsecuencia de decir: ‘hay que sacar el programa de Morandé, no, muy cochino’. Y yo veo irreverencia de este programa también po’ hueón”, lanzó.