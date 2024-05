“La audacia”: Critican a Kaminski por invitar a ver una entrevista “muy agradable” en Podemos Hablar

“Hola, qué tal amigos. Los invito a vernos en una conversación muy agradable acá en PH. Este domingo, a las 22:30 horas”. Con esas palabras Francisco Kaminski promocionó en las redes sociales de CHV, la entrevista que dio en Podemos Hablar sobre su separación con Carla Jara y romance con Camila Andrade.

Si bien, no se sabe si la frase “conversación muy agradable” fue en serio o con ironía -luego que se filtrara que se había sentido incómodo durante la grabación- lo cierto es que sus palabras generaron molestia entre los cibernautas, quienes, en apoyo a la exMekano, llamaron a no ver el programa.

“Una conversación agradable lo dudo”, “La audacia de este rec s m”, “No hay que verlo... no le demos sintomia a este (payaso)”, “Quiere lavar su imagen !!! Si nadie te cree ya”, “Payaso funao!!!! Para q hables mal de carlita.. No gracias”, “Gracias por avisar!!!!.. para ver otro canal....”, fueron solo algunos de los casi cuatro mil comentarios.

Kaminski “Ni se arruga”

Dentro de las críticas, apuntaron al desplante del animador, en relación al contexto que se tratará la entrevista, donde su exesposa e hijo son los más damnificados del quiebre matrimonial.

“Ni se arruga”, “Teni persooooo oye”, “Media perso”, “Vergüenza debería darte por último por tu hijo pobrecito”, “Y encuentra agradable lo que va a contar su infidelidad de otro planeta me daría vergüenza…”

Igual hubo otra cibernauta que reconoció que, a pesar de las críticas, pondrá el agua a hervir para no perderse el “chismecito”.

“Me hacen reír chicas!!! Estoy segura de que que todas vamos a estar viendo la entrevista.. jajajaja, para poder comentar y más”, reconoció.

En el adelanto, se ve a Kaminski reconocer tras su desliz amoroso y separación de Carla Jara, su hijo le cerró las puertas.

“Lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla”, detalló en la conversación que podrá verse en pantalla este domingo 5 de mayo a las 22:30 horas.

Los demás invitados son Daniela “Chiqui” Aguayo, Iván Arenas y Constanza Capelli.