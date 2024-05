Fabio Agostini, Julia Fernándes y Facundo González son los nuevos participantes de “¿Ganar o Servir?”: Canal 13 adelantó pelea entre Fabio y Luis Mateucci

Con la promesa de que pronto se podrá ver en pantalla en ingreso y la pelea con Luis Mateucci- de Fabio Agostini al reality show “¿Ganar o Servir?”, Canal 13 confirmó a otros dos nuevos participantes que se sumarán al ganador de “Tierra Brava” y que están “preparando sus maletas” para llegar con todo a la casa estudio ubicada en Lima, Perú.

PUBLICIDAD

Así, la estación de Inés Matte Urrejola señaló que además de Fabio, entrarán al encierro Julia Fernándes y Facundo González.

Recomendados:

De esta manera, tras ser confirmada, la brasileña Julia Fernándes, señaló que ama vivir en Chile y agregó que “siempre voy a proteger a Ignacio Lastra”.

Lo anterior, debido al accidente que protagonizó en 2018 junto a su entonces pareja Ignacio Lastra, quien resultó con el 90% del cuerpo quemado producto del hecho. “Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después. Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos ‘Lo quemaste’”, contó la joven de 29 años.

“Siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy. Que no soy sólo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores”, indicó antes de entrar al encierro en Lima.

Por su parte, el argentino Facundo González no es un desconocido para algunos de los participantes del reality show, ya que se ha desarrollado en algunos programas de la televisión peruana, por lo que conoce a Fabio Agostini y Austin Palao.

“Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso”, indicó.

En tanto, también se refirió a su relación con Pamela Díaz, de quien dijo que “tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas”, señaló.

Anticipo de la pelea de Fabio y Mateucci

En tanto, se espera que en los próximos capítulos se concrete el ingreso de Fabio Agostini a la casa de Lima, lo que traerá un conflicto inmediato con Luis Mateucci, luego que este último perdiera la final de “Tierra Brava” ante el español, lo que dejó cosas “sin resolver” entre ellos.

“Yo creo que estoy dispuesto a hacer de todo(...) Si a mí me tocan los cojones, yo los toco el doble, así que a la guerra”, dijo Fabio sobre el conflicto con Mateucci.

A esto apuntó que “si hay algo que no me gusta, se lo diré en la cara”, enfatizó Agostini, de cara a uno de los momentos que, de acuerdo a lo indicado por el propio Canal 13, marcará un antes y un después en “¿Ganar o Servir?”.