“A ratos uno pensaba que iba a estallar algo mucho peor”: Egas se refiere al conflicto entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren en “Ganar o Servir”

“A ratos uno pensaba que iba a estallar algo mucho, mucho peor”, con estas palabras el exparticipante y ahora jefe de los sirvientes del reality show de Canal 13, “Ganar o Servir”, Gonzalo Egas, sintetizó los enfrentamientos entre la periodista Mariela Sotomayor y la exmiss Chile, Camila Recabarren.

Y es que ambas no se guardaron nada cada vez que pudieron enfrentarse, lanzándose ácidos comentarios y diciéndose cosas muy fuertes, las que incluso incluyeron la amenaza de revelar un “secreto” de parte de la periodista hacia Recabarren.

En ese sentido, Gonzalo Egas, que hace unos días ya no es parte de los concursantes sino que asumió otro rol con sus compañeros, señaló que “el conflicto entre Mariela y Camila, creo que fue un momento súper álgido dentro del encierro. Me parece que a Mariela, producto de su trabajo previo, había cierta resistencia a ella, a la figura de lo que ella representaba”.

A esto añadió que “me parece que Camila algo de... no sé si rabia, pero algo tenía respecto de ese tipo de televisión, algún tipo de resquemor y se lo hizo saber. Pero creo que no pasó más allá, se dijeron palabras no muy lindas, sin embargo considero que lograron dominarse, de controlarse, gobernarse. Al rato uno pensaba que iba a estallar algo mucho, mucho peor, pero creo que en algún minuto todos reflexionaron y lograron no ir más allá, no decirse cosas terribles”.

“A lo mejor estaba muy sensible”

En tanto, al ser consultado por Publimetro.cl sobre cómo vio a Mariela Sotomayor, quien se dice habría salido del encierro de la casa en Lima, Perú, muy afectada, Egas indicó que pese a todo, la vio bien en su rol.

“A Mariela la vi bien, la vi en su rol, la sentí auténtica, al principio siento que producto de que no conocía el formato desde adentro, a lo mejor estaba muy sensible o se sentía a ratos atacada, o creía que lo estaban haciendo, cuando en realidad a veces en este formato hay un par de pesadeces que uno tiene que dejar pasar”, señaló.

En ese sentido, puntualizó que “encontré que era ella misma, en lo humano encontré que lo hizo bien, hubo un momento en que claramente todos nos equivocamos y a lo mejor dijo alguna u otra cosa que no correspondía, pero tiene que ver con el estrés, con estar ahí adentro, la presión, estar encerrado con gente que uno no conoce, o estar recién conociendo, conviviendo en cosas íntimas, pero en realidad creo que fueron momentos a ratos que ella tuvo no tan buenos, pero que la mantienen en su rol”.