“Por respeto a la relación”: Francisca Maira dio detalles sobre su quiebre con Guarén en “¿Ganar o Servir?”

Francisca Maria se sinceró sobre su amistad con Valentina Flores, más conocida popularmente como “Guarén”, durante una actividad en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

En la dinámica liderada por Sergio Lagos y Karla Constant consistió en repasar la vida de algunos de los participantes, entre ellos Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Mariela Sotomayor, quienes tuvieron que hablar sobre su pasado amoroso y más de una se emocionó al recordar sus fallidas relaciones.

Sin embargo, en el turno de la exparticipante de “Gran Hermano” fue distinto, puesto que ella no habló sobre un romance sino que de su amistad con la Guarén.

En primera instancia, Fran contó que comenzaron su amistad cuando solamente tenían 15 años de edad, que siempre estuvieron juntas y que ahora, luego del salto a la fama de ambas, todo se derrumbó.

“Cuando ella salió de ‘Tierra Brava’ tomamos rumbos distintos. No sé por qué fue, recién hace poco creo que lo logré entender, pero es complicado. Por respeto a la relación, lo voy a dejar en que ambas hemos tomado caminos distintos”, explicó la joven emocionada, y especuló con que “yo he seguido la misma línea siempre y quizás fue ella un poco la que cambió”, expresó la chica reality, dando a entender que su pololeo con Nicolás Solabarrieta fue un motivo por el cual se produjo el distanciamiento.

Eso sí, Maira no pierde las esperanzas y dejó abierta la puerta a una reconciliación. “Nunca hubo una llamada ni un encuentro ni nada. Yo lo intenté, pero ella está en una relación ahora, y está en otra. Esto me duele porque fue importante y no me lo esperé, pero de repente no depende de uno no más. Igual no cierro las puertas a que en un futuro se pueda volver a dar”, manifestó la participante del reality de Canal 13.