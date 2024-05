“El que nada hace, nada teme”: Nicole Moreno publicó aguerrido mensaje en medio de rumores sobre una posible demanda en su contra

Ha sido un mes difícil para una de las mujeres más icónicas de la farándula y campeona fitness, Nicole “Luli” Moreno. Ella sufrió un accidente automovilístico este pasado 13 de mayo, el cual registró a través de su cuenta de Instagram.

Moreno se mostró vulnerable y evidentemente afectada por la situación, exclamando el dolor que sentía tras ser chocada por otro auto. “Yo no puedo creer que me haya chocado un médico por detrás y que se esté demorando Carabineros, porque él tiene sus contactos y le van a hacer alcoholemia y creo que puede estar con algún grado de alcohol”, acusó Nicole.

“Y no puedo creerlo, que no llegue Carabineros, no llega la ambulancia, no llega nadie, están coludidos (...) todo porque es un médico que se subió a su auto y me chocó y cero ética profesional, no han llegado carabineros, no ha llegado la ambulancia, solamente los de seguridad, que me han ayudado”, agregó.

El comunicado de Nicole

A los días del accidente, Nicole Moreno publicó un comunicado de prensa en sus historias de Instagram, en el cual entregó el nombre del médico. “Fui víctima de un choque con luz roja, en la parte posterior de mi vehículo, ante la irresponsabilidad e inconsciencia de un conductor, identificado como Roberto Andrés Bustos Macaya, Médico Cirujano”, expresó.

“Además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical, el cual tras largas horas emplazadas; tuve que ser trasladada por parte de equipos de emergencia, hasta un centro asistencial. El procedimiento demoró cinco horas. A él le arrojó que tenía alcohol en la sangre, justificándose con que utiliza enjuague bucal, cinco veces al día”, añadió

Rumores sobre una posible demanda

Este lunes, en el programa de farándula de TV+, “Sígueme”, la panelista Daniella Campos comenzó a entregar la supuesta versión del círculo cercano del doctor involucrado en este caso tras chocar a la campeona fitness. Ella habló sobre por qué no se realizó una alcoholemia ni porque brindó ayuda a Nicole.

“El doctor que habría chocado a Luli tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de Nicole Moreno por injurias y calumnias por haber imputado un delito”, señaló Campos.

Ante la circulación de esta noticia, Nicole Moreno publicó la siguiente historia, que podría hacer alusión a estos rumores. “Como se dice coloquialmente, ‘el que nada hace, nada teme’”, escribió la campeona fitness.