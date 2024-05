“¿Valen la pena tantos millones?”: Claudia Schmitd entregó su sincera opinión sobre el ingreso de Pamela Díaz a “Ganar o servir”

Un nuevo rumor acecha a Pamela Díaz y se trata de una supuesta agresión física a Oriana Marzoli en “Ganar o servir”. Esto se sumó a las antiguas acusaciones que tachaban a La Fiera de “agresiva” y “matona”, las cuales la llevaron a ser la persona más denunciada en CNTV durante noviembre del año pasado tras su conflicto con Angélica Sepúlveda en “Tierra Brava”.

PUBLICIDAD

En el panel del programa de espectáculos, “Zona de estrellas”, el periodista Hugo Valencia salió a entregar nuevos detalles sobre este altercado entre La Fiera y Marzoli. De acuerdo a sus fuentes, el comunicador confirmó la existencia de un conflicto entre ambas, pero descartó haya existido una agresión física de parte de Díaz hacia la española, y viceversa.

Ante esta nueva polémica que rodea la imagen de Pamela Díaz, la panelista del mismo espacio Claudia Schmitd entregó su opinión con respecto al ingreso de La Fiera a “Ganar o servir” tras su paso por el reality que lo antecedió.

“Yo no creo que haya millones que valgan la pena, porque Pamela afuera está facturando muy bien también, que la dejen así como la están dejando ahora de ‘bullynera’, ‘matona’, ‘agresiva’ y ‘que hace bullying ‘. ¿Le conviene a Pamela estar dentro de este reality? Yo creo que no”, partió comentando.

“Siempre decimos que no hay prensa mala...”

“¿Valen la pena tantos millones? Si es que va a salir con la imagen que supuestamente, estarían diciendo que es una persona que agredió a Oriana Marzoli, porque en la prensa lo que se dice es que Pamela habría agredido a Oriana”, continuó Schmitd, quien fue interrumpida por Valencia quien reiteró que la información que La Fiera habría golpeado a Marzoli es falsa.

“Ustedes saben muy bien que lo que venden son los portales, los diarios, la noticia que se pone en la mesa que Pamela es una persona matona, agresiva (...) No hay evidencia de eso y no se puede comprobar hasta el día de hoy”, continuó la panelista.

“Siempre decimos que no hay prensa mala para la gente que trabaja en los medios, pero yo creo que Pamela Díaz no está en condiciones de pasar por esto. ¿Por qué? Porque a ella le estaba yendo muy bien acá, no tiene necesidad de que nuevamente se exponga”, añadió.

“En el reality anterior se dijo que era una matona, que hacía bullying, se dejó todo eso atrás, y ahora nuevamente esto. A mí me parece que no juega a favor en absoluto a lo que Pamela había logrado fuera de ‘Ganar o servir’”, cerró Claudia Schmitd.