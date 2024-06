“Me importa que mi hermano sea feliz”: Claudio Valdivia dio su sincera opinión sobre la relación de Jorge con Maite Orsini

Claudio Valdivia se hizo conocido por su participación en diversos espacios de la pantalla chica, pero también por ser el hermano menor de Jorge Valdivia, el exfutbolista de La Roja.

PUBLICIDAD

En una conversación con Publimetro, el exparticipante de “¿Ganar o Servir?” nos comentó cómo es actualmente el vínculo con su familiar, enfatizando que lo ve como “una figura paterna” dada la polémica relación que tiene con su padre.

De hecho, reveló que cuando se junta con Jorge no mencionan su participación en el reality ni de los rumores que han despertado en el mundo de la farándula con respecto a su hermano, sino que de temas familiares y más banales.

“Nuestros diálogos primero son de nuestros hijos y luego son de fútbol, pero créeme que no es nada del reality, no comentamos nada. Es que en verdad creemos que son temas que pueden lastimar. Hay muchos comentarios que hacen daño y nosotros en nuestra vida hoy en día no necesitamos eso.

“Nos alimentamos de cosas positivas, porque hay muchas declaraciones, muchos comentarios que son mentiras y que no se argumentan, entonces hay un poco de molestia con eso”, aseguró sobre las supuestas polémicas que están expuestos constantemente.

“Vi hace poco una declaración de una chica y los medios de comunicación toman esa noticia porque es interesante para la gente que le gusta el morbo, sin importar que no haya argumentos ni pruebas de lo que se está declarando. Entonces, eso es como preferimos no comentarlos, porque al no tener pruebas es como difícil de mantener una conversación en base a que se ha dicho o lo que no”, sostuvo, esto haciendo alusión a las declaraciones de una supuesta infidelidad de parte de su hermano a Maite Orsini.

Asimismo, aseguró que durante su estadía en el reality de Canal 13, en ningún momento intentó limpiarle la imagen a su hermano ni defenderlo de las críticas.

PUBLICIDAD

“Él ya tiene 41 años, se defiende solo, los problemas de él son de él y no necesita al hermano menor para estar defendiéndolo”, expresó.

¿Está a cargo de la mascota de Jorge y Maite?

Sobre los rumores de que estaría al cuidado del perro que adoptó Jorge Valdivia y la diputada, Claudio reveló que no era cierto.

“No, no estoy a cargo, pero sí es un cachorrito que tiene cuatro meses y lo he ido a ver, lo he ido a ver algunos días, me ha tocado cuidarlo al pequeño cachorro.

En relación a la controversial relación de su familiar con la parlamentaria, el exfutbolista aseguró que no puede dar una opinión con respecto al romance, que sólo le interesa cómo está su hermano con ella.

“El día en que opine de una relación de mi hermano, no existe. No opiné en los 15 o 20 años que estuvo con la ex, menos lo voy a hacer ahora que se dio una oportunidad de conocer a otra persona e iniciar una relación. Solamente me importa que mi hermano sea feliz”, sentenció.