Faloon Larraguibel despertó la molestia de sus compañeros tras irse en contra de Fran Maira

La exanimadora del matinal “Sabores”, Faloon Larraguibel, se ha alzado como uno de los personajes más importantes y polémicos que se encuentra en el reality de Canal 13, “Ganar o servir”. Ella ha protagonizado diversos conflictos, en especial en contra de todas las mujeres del equipo contrario “Soberanos”.

Una de las mujeres que ha peleado con Faloon ha sido Fran Maira, la participante más joven del reality y exparticipante de “Gran Hermano”. La mala onda comenzó después de que Larraguibel hiciera callar a Maira, mientras ella defendía a Oriana Marzoli, y como respuesta, la joven le entregó un feroz grito de vuelta.

Posteriormente, un hombre generó más conflictos, Austin Palao, el peruano que revolucionó a todas las mujeres del reality. Faloon fue una de las primeras que rondaba al joven buscando conquistarlo, pero él terminó iniciando una relación con Fran Maira. Entre ambas han existido descalificativos por esto, una decía que se quedó con lo que quedó, mientras que la otra la tildó de despechada.

La guinda de la torta sucedió hace unos capítulos atrás cuando Fran junto a Oriana le echaron sal al café de Faloon a modo de broma. Ellas lo negaron a pie junto, pero la animadora sospechaba firmemente en ellas, en especial de Maira.

La decisión de Faloon y la defensa a Fran

En el capítulo de este miércoles, el rencor de Faloon nuevamente salió a flote. Amanda llamó a todos los señores a una reunión para que éstos escogieran al peor sirviente. La decisión casi unánime apuntó a Fabio Agostini, pero Faloon fue la única que votó distinto y escogió a Francisca. Camila se abstuvo ya que encontraba que estaban haciendo una buena labor.

“Cuando estuvo Fran con nosotros, no lavó la loza bien, está asquerosa”, argumentó Faloon, lo que fue respondido inmediatamente por un “no” de Pangal. La mujer se retiró para informarle a los sirvientes que tendrán una labor especial tras ser escogidos, y comenzó una discusión entre los señores por el voto de Larraguibel.

“La que más ayuda es la Fran”, dijo Pangal, lo que fue secundado por Oriana. “Esa es mi opinión, es lo que yo vi y yo no voy a andar viendo a las personas para ver si trabajan o no”, se defendió Faloon. “El resto te decimos que no, te decimos que trabaja, tu equipo dice que trabaja, a veces tienes que escuchar a tu equipo”, aconsejó Andrade.

“¿Por qué insistes en algo que no voy a cambiar? ¿Cuál es el problema? ¿Te afecta algo a ti? No”, continuó la animadora tras los cuestionamientos de Pangal. “¿Cuál es el problema que yo opino diferente?”, preguntó la exchica “Yingo”.

Oriana se metió a defender a su amiga, y contestó que “la objetividad, ése es el tema. Simplemente te estás dejando llevar por los rifirrafes. Yo creo que lo estamos viendo todos, si hasta tu amiga y las otras personas de tu equipo lo ven”. Faloon insistió en que no era así.

Al enterarse de que fue escogida por los señores para atenderlos durante el almuerzo, Fran respondió diciendo “lo sabía, porque atiendo bien”.