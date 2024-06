“Me molestó y lo hice notar”: Bombo Fica nuevamente defendió a El Flaco tras broma de Luis Slimming en Viña

En el verano de 2024, la rutina de Luis Slimming en el Festival de Viña del Mar contenía una broma sobre su colega, Paul Vásquez, mejor conocido como “El Flaco” de la difunta dupla “Dinamita Show” junto a “El Indio”. Una talla que generó una ola de repercusiones y sentimientos heridos, especialmente por el objeto de las risas.

PUBLICIDAD

La broma era la siguiente: “Un comediante clásico contó que gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

Esto generó una batalla campal entre los humoristas, y durante su participación en “Podemos Hablar” en abril, Vásquez nuevamente expresó su sentir.

“Pienso que no era necesario en tu humor denostar a las personas. Yo creo que cada vez que salgas tú a un escenario, desde ahora que quedó este ‘quilombo’- que ya estoy agotado, me aburro- y cuando salgas al escenario, piensa, mírate y di ‘yo soy bueno, yo no necesito denostar a las personas para hacer reír, no necesito menoscabar’”, declaró.

“Luis, debes respetar la vida y, por último, debiste haber respetado mi trayectoria. Yo, en 1996, cuando toqué el cielo, tú apenas tenías 11 años. Yo soy un triunfador de Viña del Mar, seis veces, siete gaviotas. La drogadicción, Luis, es tragedia…”, dejó de manifiesto.

La férrea defensa del Bombo

El comediante Bombo Fica estará presente este viernes en “Podemos Hablar”, y se refirió nuevamente a este tema, tras haberlo comentado a finales de febrero. “Yo soy amigo del Flaco, lo conozco, le tengo cariño, sé de su esfuerzo, conozco lo que a él le ha costado en este tiempo la reivindicación con respecto al error que cometió siendo más joven”, comenzó.

“Es un buen tipo, es generoso, va todos los eventos solidarios, bombero, que tiene la mejor de las voluntades, incluso lo asaltaron en un acto de generosidad queriendo ir a ayudar”, agregó para luego irse en contra de Slimming por la broma.

PUBLICIDAD

“Entonces, cuando aparece un comediante, sin mayores pergaminos, utiliza este colega para burlarse en un chiste que él debe encontrarlo gracioso, pero a mí no me causó gracia. Me molestó y lo hice notar, yo creo que esas cosas no van, el humor para mí tiene que tener ciertos límites y eso tiene que ver con el respeto con lo que otros viven”, añadió el Bombo Fica.

“Y si al Flaco le costó y hoy en día es un tipo honorable, se gana el pan con el sudor de su frente, no tiene que aceptar que venga otro y lo basuree en el escenario, porque eso va a causar gracia. Yo esas cosas las arregló de hombre a hombre”, cerró.